Marko Grubnić desna je ruka Maje Šuput, a sa svojim pratiteljima podijelio je što se dogodilo na setu ''Supertalenta'' s haljinom koju na Maji ipak nismo vidjeli.

Koliko god je na snimanjima emisija sve uvijek isplanirano i dogovoreno, uvijek se mogu dogoditi neke nepredviđene situacije, kazao je to i sam Marko Grubnić u svojoj novoj objavi na Instagramu.

Posljednja haljina Maje Šuput u zelenoj boji oduševila je gledatelje ovog popularnog showa, ali njen dizajner sad je otkrio da se pjevačica u toj haljini uopće nije trebala pojaviti. Da je uvijek tu uz Maju pokazao je i ovog puta, a s pratiteljima je podijelio što se dogodilo iza kamera.

''Ova zelena haljina npr. uopće nije trebala biti u ovoj sezoni Supertalenta, bila je rezerva u garderobi za "ne daj Bože", a iskustvo me naučilo da uvijek moram imati rezervu, tj. asa u rukavu ako nešto krene po zlu. Jako mi je bila cool roza haljina od pravog lateksa, što znači da se ona ne šiva, već se šavovi lijepe... Napravili smo haljinu koja je bila druga Majina koža, brutalno joj je stajala, zadovoljan sam bio jako kako je isticala njezinu figuru, cijelu sam ju namazao uljem za sjaj... Maja Šuput the Queen je ušla u studio, reflektori su se upalili, crvena lampica na kameri je zasvijetlila, ja sam zauzeo svoju poziciju u backstageu da vidim Maju na monitoru kako izgleda i u tom trenu sam čuo produkciju koja viče: "Zovite Grubnića, pukla je haljina..."! Ohhhh no - mislio sam si, ljepilo je popustilo na šavu, ali u takvim situacijama uvijek nastojim biti smiren i jesam smiren, jer ja sam pro, situacije se uvijek dešavaju, a ja uvijek imam back-up, ovaj put je to bila mala zelena, jako efektna haljina koja je taj dan ukrala show, a vama donijela malo vedrine i boje na male ekrane... Uživajte, jer šta god da se desilo – show must go on!'' napisao je Marko u poduljem opisu fotografija iza kamere.

Grubnić već godinama oblači Maju te je zaslužan za njezine bombastične odjevne kombinacije u kojima Šuput uvijek sija poput najveće zvijezde.

Osim što su poslovni kolege, Marko i Maja dobri su prijatelji, a Maja je i sama na svom Instagramu objavila videozapise na kojima govori da se dogodila nezgoda i da hitno moraju mijenjati haljinu. Grubnić je sada pojasnio što se dogodilo, a mi se slažemo da su Maji obje haljine odlično stajale.

Najmlađi član žirija MasterChefa pokazao je svoju suprugu, čije fotografije rijetko objavljuje, a ljubav je iskazao i jednom sitnicom u objavi! +27

Nekad nije imala ni za kruh, a onda je napokon pronašla svoju sreću: ''Cijeli život se sama borim, ali vjerujem u Boga i da me spasio'' +8