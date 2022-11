Madonna objavila novi bizarni video, nekima je zlo od viđenog, a mnogi su razočarani ovime što radi kraljica popa!

Madonna je ponovno šokirala svoje pratitelje na društvenim mrežama, a naizgled normalni videozapis s fotografijama prekinula je neobjašnjivom radnjom.

Pjevačica Madonna proteklih nekoliko mjeseci ne prestaje šokirati svoje fanove na društvenim mrežama.

Od polugolih fotografija do neobičnih poza i filtera, Madonna koristi sve načine da bi potaknula javnost da priča o njoj, a ovog puta ponovno je šokirala pratitelje.

Objavila je naizgled normalan videozapis na kojem su se nizale njene fotografije na kojima pozira na motoru, a nakon nekoliko fotografija, Madonna se snimila kako liže vodu iz posudice za pse.

Iako na prvu izgleda kao da vodu zaista dira jezikom, uočljivo je da se pjevačica zdjelici samo približila te isplazila jezik.

Još je nevjerojatnija činjenica da je pjevačica u pozadinu stavila i pjesmu The Stoogesa ''I Wanna Be Your Dog'', što u prijevodu znači ''Želim biti tvoj pas''.

Fanovima se, kao i ostale objave u nizu, ovaj videozapis nije svidio, a mnogi su je u komentarima ''pokudili'' zbog ponašanja u posljednje vrijeme.

''Ništa od ovoga ne potiče na razmišljanje niti je "drugačije". Izgubila si ono nešto. Nekada si bila ispred igre. Ti si je stvorila. Promjene na tvojem tijelu također. Sve je to vrišteći očaj da ostaneš mlada ili relevantna. Zadnje što bi itko od nas očekivao od Madonne...'', napisao joj je jedan pratitelj.

''Nažalost, legendarne Madonne odavno nema. Više nema misterija, jedinstvenosti i stila u radu. Njezine nedavne objave pokazuju nedostatak poniznosti, staloženosti i gracioznosti... I samo jadan osjećaj očaja koji traži poniženje i gađenje među njezinim obožavateljima. A moje pitanje je zašto???? Ne mogu ni početi shvaćati što joj se dovraga dogodilo? Ne treba ti sve ovo'', napisala je druga pratiteljica.

Madonna je inače bila velika protivnica plastičnih operacija, a sada bez njih ne može živjeti, što dokazuje i svakom novom objavom na društvenim mrežama. Iako o estetskim operacijama nije progovorila, očito je da je pjevačica nekoliko puta otišla pod nož, a svojim novim izgledom šokira javnost.

