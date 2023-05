Šveđanka o kojoj se danima raspravlja karijeru je započela u talent showu, tada je izgledala potpuno drugačije!

Šveđanka Loreen već danima ispunjava medijske stupce, a sigurno niste znali kako je izgledao početak njezine karijere te da se pokušala natjecati i u ''Idolu'' 2004. godine.

Švedska predstavnica Loreen, koja je drugi put u životu odnijela pobjedu na Euroviziji i time postala prva ženska osoba koja je to postigla, već danima puni medijske stupce. Pompa oko njezine pjesme i pjevačice same još se nije smirila, a mnogi su se zainteresirali i za Loreenine početke u pjevačkoj industriji.

Mediji su tako otkrili da se 2004. godine pokušala natjecati u talent showu ''Idol''.

Loreen je tada izvodila pjesmu Alicie Keys ''If I Ain't Got You'', ali žiri tada njome baš i nije bio oduševljen. Prošla je dalje i osvojila četvrto mjesto, a već je i tada imala talent za osvajanje publike te su brojni govorili da je ona trebala pobijediti.

Na snimkama iz showa Loreen je neprepoznatljiva, a u tom trenutku imala je 20 godina.

Podsjetimo, Loreen je ove godine moćno pobijedila na Eurosongu s pjesmom ''Tattoo'', a na drugom mjestu ostavila je predstavnika Finske. Mnogima se to nije svidjelo te sada krive žiri jer je zbog više od 300 bodova koje je dobila od žirija pobijedila na natjecanju.

Prvi put to joj je pošlo za rukom 2012. godine s pjesmom ''Euphoria''.

