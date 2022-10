Intimna scena Kate Winslet i Leonarda DiCaprija u filmu ''Titanik'' ostat će zapamćena zauvijek, a Kate se prije snimanja odlučila na neobičan postupak koji je iznenadio Leonarda.

Film ''Titanik'' uvijek će ostati zapamćen kao jedan od najromantičnih filmova, a scena koja je pobudila strasti i prikovala gledatelje uz male ekrane trenutak je kada Jack u filmu slika golu Rose na kauču.

Iako ova scena u filmu dolazi tek na sredini, filmski par ove je kadrove snimao odmah prvi dan druženja, a Kate je morala smognuti hrabrosti skinuti se pred mlađahnim kolegom i kamerama.

Da situacija bude što opuštenija,Kate Winslet se odlučila na neočekivani postupak koji je iznenadio Leonarda. Prije snimanja, Winslet se skinula pred Leonardom DiCaprijem kako bi znao što ga kasnije čeka na snimanju.

''Nisam bio spreman na to, dobro me zeznula. Bilo mi je prilično ugodno nakon toga'', otkrio je Leonardo u knjizi ''Titanic Behind the Scenes''.

''Bila sam gola pred Leom prvog dana snimanja'', započela je Kate.

"Nije se sramila zbog toga. Htjela je prije toga malo probiti led pa mi je pokazala grudi'', nadovezao se Oskarovac.

"Bili smo kao dvoje glupe djece na setu. Znate, raditi s Leonardom DiCaprijem – on je pomalo prekrasan i brinula sam se da će me oduševiti ili da će me smatrati uštogljenom, šekspirijanskom i engleskom. Ali čim smo se sreli, potpuno smo kliknuli", otkrila je glumica jednom prilikom.

Kate i Leonardo spojili su se na setu te ostali prijatelji cijelog života, a među njima ljubavnih iskrica nikada nije bilo te su ostali jako dobri prijatelji, a neki bi ih mogli prozvati i da imaju odnos poput brata i sestre.

"Bila mi je najbolja prijateljica sedam mjeseci. Pomagali smo jedno drugome osloboditi se stresa snimanja, davali smo si oduška, pazili jedno na drugo. Kate je bila savršena osoba s kojom se moglo raditi jer je bila dio ekipe i bilo bi puno teže bez nje. Bili smo partneri'', dodao je DiCaprio.

Godinama nakon snimanja, glumački par susreće se na brojnim dodjelama nagrada, a posebno emotivno bilo je 2016. godine kada je DiCaprio dobio svog prvog Oscara za film ''Povratnik''.

Winslet ga je iz publike promatrala očiju punih suza, a gromoglasnim pljeskom i ustajanjem podržala je svog prijatelja nakon dobivanja nagrade.

