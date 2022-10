Zlatni gumb Fabijana Pavla Medvešeka Ilija Babić u intervjuu za DNEVNIK.hr otkrio je velike planove koje bi volio ostvariti ukoliko osvoji glavnu nagradu, a kaže da se zlatnom gumbu uopće nije nadao.

Ilija Babić, ulični svirač iz Beograda oduševio je publiku, žiri, ali posebno jednog člana žirija ''Supertalenta''.

Svojim sviranjem bubnjeva na svemu osim bubnjeva očarao je Fabijana Pavla Medvešeka koji mu je pritisnuo zlatni gumb, a Ilija na kraju nije znao kako bi reagirao od iznenađenja.

Na pozornicu ''Supertalenta'' stigao je nakon što je godinama svirao na ulici, a sa sobom je ponio improvizirane bubnjeve: lonce, tave, kante, ali ipak i pokoji bubanj.

U intervjuu za DNEVNIK.hr otkrio je svoje daljnje planove i kako je izgledao njegov početak ovog hobija, a zlatni gumb, kaže, nije očekivao.

''Nisam se nadao da bubnjevi kao takvi uopće mogu proći na natjecanju ovakvog tipa. A dobiti zlatni gumb – osjećaj neobičan, veličanstven i svakako neočekivan.''

S obzirom na veliku ulaznicu u polufinale, Ilija planira oduševiti žiri nečim drugačijim, a pozitivna trema je dobrodošla.

''Imam tremu, no ne pred žirijem niti publikom, nego zbog toga što i ja sam pripremam nešto drugačije. No trudit ću se da ne promatram cijeli taj događaj kroz tremu, nego kroz igru, što zapravo i jest'', otkrio je.

Svoje ulično sviranje Ilija je započeo na ulicama Varšave.

''Imao sam ponudu za posao u Varšavi, i otišao sam tamo bez razmišljanja poslije gimnazije. Ideja da izađem na ulicu toga dana došla je sasvim spontano, a ja sam je slijedio'', rekao je.

Lonce i tave uvijek nosi sa sobom, a nas je zanimalo koji je najneobičniji predmet na kojem je zasvirao.

''Imao sam neku metalnu šipku koju sam koristio kao činelu na prijelazima. Ustanem i bacim je, pa nastavim svirati'', rekao je pa objasnio zašto su njegov izbor baš bubnjevi.

''Pa ja sam otkad znam za sebe svirao bubnjeve i uvijek me to pratilo. Uvijek sam bio na glasu kao dečko koji dobro svira. Donosio sam svoj bubanj i u školu, pa bih svirao. Naprosto mi je to uvijek otvaralo nova vrata, pa je zato to moj izbor.''

Ilija uzora nema već kaže da je on sam sebi glavna inspiracija, a strani ulični svirači ga ne zanimaju jer pokušava biti autentičan.

''Uvijek sam se trudio zvučati samo kao ja. Ne sjećam se da sam uopće tražio tu inspiraciju od drugih uličnih bubnjara. Rano sam naletio na prijatelja koji isto svira, pa smo jedan drugoga inspirirali. Mislim da drugi ljudi vide nešto posebno u ovome što radim, mnogo više od mene. Ja sam u vrijeme dok sam putovao bio potpuno bez mobitela, pa nisam surfao na internetu za inspiraciju jer nisam imao vremena za to.''

Ipak, kad bi imao priliku svirati s nekim poznatim bendom, evo koga bi odabrao.

''Volio bih svirati u Linkin Park tribute bendu recimo. Skroz mi taj način sviranja odgovara'', a ovaj skromni mladić otkrio je što bi napravio kad bi osvojio glavnu nagradu i postao novi Supertalent.

''Preselio bih se u Hrvatsku na more, kupio stan i napravio studio'', odgovara jednostavno.

Mi mu želimo svu sreću u daljnjem natjecanju, a kako će se snaći u polufinalu i hoće li dobiti šansu za selidbom u Hrvatsku pratite u novim epizodama ''Supertalenta''.

