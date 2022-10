Ilija Babić je šarmantni ulični glazbenik iz Beograda koji je svojim talentom osvojio žiri Supertalenta, a posebno Fabijana Pavla Medvešeka.

Ilija Babić iz Beograda sasvim iskreno je u svom predstavljanju izjavio kako mu se nije mu se sviđalo raditi u korporaciji pa je odlučio napustiti posao u prodaji.

Inspirirali su ga ljudi koji su sami putovali i radili svoju glazbu te je i on poželio raditi isto. Iako nema glazbeno obrazovanje, glazba mu je u genima jer je i njegov pokojni otac jako autentično svirao gitaru i volio sam stvarati glazbu. Ilija kaže da sve proizvodi zvuk, samo trebaš udariti i vidjeti kako će zvučati. Tako je i on počeo svirati na loncima.

Njegov prvi nastup na ulici je bio u 23 sata u Varšavi. Izašao je na ulicu dok nikog nije bilo samo da proba kako će lonci zvučati. Iako mu to nije bio plan, ljudi su se oko njega okupili slušajući što on to svira i zaradio je više nego što je uopće pomislio da bi mogao. Putovao je po Varšavi, Berlinu, a onda po cijelom svijetu i sada već 6 godina samo to radi. Kada su ljudi sretni i nasmiješeni dok ga slušaju, pomisli:

''To je to, to ću ja raditi. Ima tu neke magije u ovome životu“. Najviše voli izmamiti osmijeh djetetu koje priđe dok on svira. Ulica je njegova terapija.

''Svaka čast, jako mi se sviđa koliko si snalažljiv, vidi se da imaš nevjerojatno iskustvo sviranja'', komentirao je Fabijan njegov nastup.

''Jako si šarmantan i sladak, ja bi te opet htjela slušati i vidjeti'', rekla mu je Maja.

''Tvoj nastup je bio potpun i savršen, meni se sve uklapa, meni si ti jedan savršen paket'', poručila mu je Martina, a Fabijan se dodatno nadovezao.

''Stvarno msilim da si odabrao ono što ti trebaš raditi u životu, mislim da ti mogu pomoći na ovom tvom putovanju jednim zlatnim gumbom'', rekao je Fabijan i sve iznenadio, a onda je na kraju i ogolio dušu ostalim članovima žirija.

''Ljudi ne znam koliko vi znate o meni, mom bendu, skoro 10 godina, di sam ja bio, šta sam ja jeo, zato što sam htio samo živjeti od muzike, ovo me baš pogodilo'', otkrio je Fabijan na kraju emisije.

Maja Šuput se uvukla u pripijeni lateks, a onda se dogodila nezgoda, čak ni zlatne ruke Marka Grubnića nisu pomogle! +34

Saša Zalepugin doživio moždani udar i u komi je, vijest je potvrdila supruga Tihana: "Danas sam sjena sebe same - Saša moj" +3