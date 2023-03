Nika Turković osvrnula se na dio života koji ju je oblikovao: ''Bila je to ogromna prilika i luksuz, prije sam stvarno bila dijete''

Nika Turković uoči izlaska novog singla ''Sama'' podijelila je s nama dojmove nakon objave albuma prvijenca, a otkrila je i na koju je pjesmu najponosnija u svojoj karijeri.

Nika Turković mlada je hrvatska glazbenica koja u posljednje vrijeme samo niže uspjehe na hrvatskoj, ali i regionalnoj sceni.

U glazbi je od malih nogu te je tako Hrvatsku predstavljala i na dječjoj pjesmi Eurovizije 2004. godine, a ove je godine izdala i svoj album prvijenac.

Simboličnog naziva i na simboličan datum, album ''11'' izašao je 11. siječnja, a Nika je već ranije otkrila kako osjeća posebnu povezanost s tim brojem pa je odlučila da će i te dvije znamenke obilježiti njezin veliki početak.

Od izlaska albuma prošla su skoro dva mjeseca, a Nika ne skriva oduševljenje koje je zavladalo nakon promocije.

''Jako sam zadovoljna, ali već razmišljam o sljedećem albumu. Htjela sam tu cjelinu svojeg života zapravo sjediniti i izbaciti van, da mogu dalje raditi nove stvari, tako da sam možda i malo previše fokusirana na sljedeće korake u ovom trenutku, a premalo uživam u činjenici da sam stvarno sretna s onim što smo napravili. Ipak je imati album konkretna stvar i jako sam sretna što sam to uspjela napraviti.''

Ništa manje oduševljena nije bila ni njezina publika, koja je s iščekivanjem dočekala jedanaesticu.

''Publika je jako sretna s novim stvarima, stvarno se ne mogu požaliti. Očekivala sam da će svima omiljena pjesma ipak biti ''Sam(a)'' koju smo izvodili na koncertima proteklih mjeseci, ali mi je jako drago da vole i druge dvije nove stvari'', rekla je.

Upravo za pjesmu ''Sama(a)'' spot izlazi 8. 3., a nas je zanimalo imaju li stihovi veze s njezinom posljednjom ljubavnom vezom s glazbenikom Matijom Cvekom.

''Nipošto ne bih rekla da je tekst osvetnički nastrojen, ali puštam slušateljima da sami iskroje svoju priču kroz moje pjesme, kao i uvijek. Svoj privatni život dalje nemam potrebu komentirati'', rekla je kratko te detalje koje bi javnost voljela znati zadržala za sebe.

Nakon novog spota, 16. ožujka Nika će održati koncert u Petom kupeu u Zagrebu, gdje će publika napokon moći čuti sve hitove s njezina albuma. Raste li trema ili uzbuđenje pred tako važan nastup?

''Jedva čekam da izvedemo sve nove pjesme uživo, kao i neke nove covere koje smo pripremili. Mislim da će to biti jedan baš dobar početak za sve što nas čeka dalje ove godine. Uzbuđenje sad već konkretno raste, a trema je uvijek tu, ali ona dobra koja me tjera da uvijek budem bolja, pa se nadam da ćemo to imati i prilike pokazati. Bend je fantastičan i jedva čekam da i oni pokažu ono što rade najbolje'', rekla je.

Nika je uplovila u pop-vode, a da će doći do još većeg broja publike, odlučno govori:

''Iskreno, ne osjećam se ovlašteno da o tome koliko je naša scena spremna za išta sudim i govorim, ali vjerujem da za apsolutno svaku vrstu glazbe postoji publika, samo do nje treba doći. Ja ću nastaviti raditi onako kako ja volim i želim, pa ćemo vidjeti gdje će nas to odvesti.''

Ova 27-godišnja glazbenica svoju inspiraciju pronalazi u stranim izvođačima, a nama je otkrila i tko joj je uzor.

''Sve se to mijenja s vremenom i odrastanjem, ali volim se vratiti Banks, u posljednje vrijeme puno slušam tekstove Lizzy McAlpine, a i uvijek volim dobru Miley Cyrus. SZA mi je novo otkriće i tako stalno rotiram neke nove izvođače čije me stvari inspiriraju. Mislim da je to neka ljepota ovog glazbenog perioda, kad stvarno možemo svaki dan otkriti nekoga ili nešto sasvim novo što nam resetira kreativu. Bar je tako kod mene.''

Ipak, kada bi se odlučila na duet, Nika odabire domaća imena te bi ga voljela snimiti s mladim hrvatskim pjevačem koji je već pokupio brojne simpatije javnosti.

''U ovom trenutku s Filipom Rudanom'', rekla je bez razmišljanja.

Iako je dosad izdala već dvadesetak pjesama, priznaje da joj je upravo ona čiji spot s nestrpljenjem očekuje najdraža.

''Najponosnija sam na pjesmu 'Sam(a)'. Mislim da je to najbolji tekst koji sam ikad napisala i jako sam ponosna što je ispala baš onako kako sam je čula u glavi otkad sam prvi put sjela za klavir s njom.''

A pronalazi li se u kojoj pjesmi s novog albuma?

''S obzirom na to da sam ih sve pisala ja, u određenim periodima života, rekla bih da se u svakoj pronalazim podjednako, ovisno o razdoblju kroz koje sam prolazila. Nemam nekog favorita.''

Dok ne piše tekstove za svoje pjesme, zanimalo nas je što Nika voli slušati.

''U posljednje vrijeme najviše slušam Bojanu Vunturišević i njezin zadnji album 'Ljubav'. Po meni, to je baš pravo umjetničko djelo'', rekla je iskreno.

Prije nego što se posvetila pjevačkoj karijeri na hrvatskoj glazbenoj sceni, Nika je jedno vrijeme živjela i studirala u Londonu. Ima li ambicije jednog dana okušati se i na britanskoj ili svjetskoj sceni?

''Trenutačno mislim da trebam biti baš ovdje gdje se nalazim i raditi punom parom. Nemam neke aspiracije da pobjegnem. Još!'' našalila se.

Ali da ju je London oblikovao, Nika ne skriva.

''Život u Londonu bio je ogromna prilika i luksuz na kojem sam beskrajno zahvalna; u potpunosti me oblikovao ponajprije kao ženu, a onda kao umjetnicu. Tamo sam nekako postala osoba, ja bih rekla, prije sam stvarno samo bila dijete. Neke od najljepših pjesama napisala sam tijekom života tamo, otkrila glazbu kao nešto što me uistinu pokreće, slušala izvođače preko kojih sam pronašla svoj zvuk i tako unedogled. Da nije bilo tog iskustva, teško da bih danas bila gdje jesam'', rekla je za kraj.

Za ''11'' Nika je već osvojila nagradu za najbolju ALT POP NUMERU na MAC dodjeli glazbenih nagrada, a ne sumnjamo da će i u budućnosti nastaviti nizati glazbena postignuća.

