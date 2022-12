Dino Radosavac podijelio je mišljenja publike i žirija, a jednu važnu stvar zaboravio je napomenuti na audiciji!

Dino Radosavac jedan je od sretnih finalista ''Supertalenta'', a za DNEVNIK.hr otkrio je bi li volio surađivati s Majom Šuput koja mu je dala pozitivne komentare na njegov nastup.

Dino Radosavac jedan je od sretnih finalista koji su dobili priliku zasjati u najvažnijoj epizodi ''Supertalenta'', a reakcije na njegove nastupe od same su audicije bile podijeljene.

Finale ni on sam, kako kaže, nije očekivao.

''Prolazak u finale nisam očekivao niti malo i u šoku sam, finale za mene znači novi izazov i nova prilika za napredovanje!'' rekao je.

Dok je publika i žiri na njegov nastup imao različita mišljenja, njegova obitelj i prijatelji uz njega su bili i u polufinalu.

''Komentari mojih prijatelja i bližnjih su kao i uvijek bili odlični jer su uz mene i u dobru i u zlu, zato mi i jesu bližnji'', kaže skromno Dino.

Njegovim nastupom posebno je bila oduševljena Maja Šuput te je pokazala i da je zapamtila nekoliko riječi njegove pjesme s audicije, a Dino je za DNEVNIK.hr otkrio i bi li volio imati duet s našom kraljicom svadbi.

''Maja se zauzela za mene jer smo istog karaktera i pozitivno smo ludi! Zapamtila je i primijetila moj napredak. Volio bih snimiti duet s njom, mislim da bi to bio lom!'' govori uz smijeh.

A Davoru Bilmanu za oko je na njegovu nastupu zapelo nešto drugo – Dinina odjevna kombinacija.

''Gospodin Bilman je pohvalio moj stajling jer sam se malo promijenio pošto sam pustio bradu jer je to sad moderno. Stajling inače biram sam, a u polufinalu je to bilo u dogovoru s kostimografom'', a čini se da je to bila dobitna kombinacija.

U polufinalnoj emisiji Dino je otkrio i da se u međuvremenu zaljubio, a čini se da je na audiciji zaboravio na jednu važnu stvar.

''Zaljubio sam se ja i prije audicije, ali sam zbog treme zaboravio reći pa sam dobio jezikovu juhu i sad sam to ispravio'', priznao je simpatični Dino.

Ispred njega je veliko finale, tremu nema, a otkrio je i na što bi potrošio glavnu nagradu ukoliko bi ona pala u njegove ruke.

''Nemam tremu zbog finala, a nagradu bih uložio u daljnju karijeru i satove pjevanja.''

Podsjetimo, Dino je u showu povratnik, a izveo je svoje dvije pjesme, koje su podijelile mišljenja žirija. Na audiciji se predstavio s pjesmom "Vino i tekila", pa u polufinalu s pjesmom "Hopa cupa", a dok je dio žirija plesao i pjevao s njim uglas, od Martine je dobio X.

