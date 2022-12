Martina Tomčić stisnula mu je X, a evo što je on imao za reći na to: ''Publika je pokazala, osvojio sam ih svojom iskrenošću''

Postava za veliko finale Supertalenta je potpuna. Izabrani su posljednji finalisti. Publika je najviše glasova dala novosadskoj grupi The Bad Week, a uz njih, u finale je, prema glasovima publike, ušao i Dino Radosavac.

Najviše glasova publike i izravan plasman u finale Supertalenta osvojila je novosadska grupa kojj je Martina Tomčić stisnula zlatni gumb.

''Sve i svašta je prolazilo kroz glavu, ali definitivno nisam očekivao da ćemo to biti baš mi'', rekli su.

Drugi finalist publike je i povratnik Supertalenta.

''U finalu sam, čudo neviđeno, ne znam šta da kažem, iznenađem sam do neba'', priznao je.

Odlukom žirija, mjesto u finalu ima i plesačica Ira Đerić Hasanac:

''Mislim da nije, mislim da nije došlo u glavu da idem u finale jer ja ne bi bila ovako smirena'', izjavila je poslije nastupa.

Od ulice do zvijezda - grupa The Bad Week ponovno su oduševili.

Možda najviše iznenadio je Dino. Stigao je u polufinale s novom pjesmom, a tijekom nastupa Martina mu je stisnula crveni gumb.

''To sam od nje i očekivao, ali publika je pokazala. Mislim da sam ih osvojio svojom iskrenošću, i zabavan sam i mislim da im to paše i da me vole'', smatra Dino.

13-godišnja Ira pokazala je da ljubav prema plesu može prenijeti na sve oko sebe.

Postava za veliko finale Supertalenta sad je potpuna, snovi su isupnjeni, a poruke poslane:

''Poruka je ono što smo mi, a to je - mi smo sreća na dve noge, odnosno šest nogu, i idemo i to širimo - mi se trudimo da budemo ono što smo mi, vi se trudite da ste ono što ste vi'', poručila je ekipa The Bad Weeka.

''Ovdje sam došla s ciljem da promoviram ples, kao sport i klub, i nadam se da sam privukla još nekoga da se bavi plesom'', rekla je Ira.

''Mislim da sam poslao jako važnu poruku - da nikad ne treba odustati, i da ćeš uvijek doći do svog cilja samo ako vjeruješ u sebe'', zaključio je Dino.

Veliko finale i pobjednik devete sezone Supertalenta čeka nas već iduće nedjelje!

