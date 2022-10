Digna Mbepera oduševila je žiri i publiku na audiciji ''Supertalenta'', a u intervjuu za DNEVNIK.hr otkrila je koliko joj pjevanje znači te gdje je upoznala svog supruga.

Predivna Digna Mbepera svojim je glasom, ali i stasom oduševila žiri i publiku ''Supertalenta'' na audicijama. Rodom je iz Tanzanije, živjela je u Njemačkoj, a u Hrvatskoj se osjeća kao kod kuće.

Hrvatsku publiku pogodila je svojom tužnom životnom pričom, a početak njena života nakon punoljetnosti nije bio nimalo lak. Kad je imala tri godine, preminula joj je mama, a pod svoje okrilje uzela ju je teta. Uz tetinu djecu nikad se nije osjećala skroz prihvaćenom, a kad je navršila 18 godina teta ju je izbacila iz kuće pa se Digna morala pobrinuti sama za sebe.

Sreću i utjehu pronašla je u pjevanju. Godinama je nastupala po ulicama, a kad je stigla na pozornicu ''Supertalenta'', Digna se iskreno rasplakala.

''Nisam imala za hranu, ništa nemaš. Bila sam mlada, cijeli život se borim sama, ali vjerujem u Boga, prošla sam svašta, mogla sam biti mrtva'', započela je svoju tužnu životnu priču Digna Mbepere i otkrila da je ovo prvi put da nastupa na ovako velikoj pozornici.

''Bila sam jako sretna i uzbuđena što sam na pozornici ''Supertalenta'', a posebno me oduševilo kako me hrvatska publika primila'', kratko je prokomentirala svoj nastup za DNEVNIK.hr.

Daljnjeg natjecanja Digna se ne boji, a iako se na početku predstavila kao emotivna duša, ova lijepa Afrikanka itekako je samouvjerena.

''Ne brinem za daljnji tijek natjecanja. Mirna sam i samouvjerena jer vjerujem da sam na dobrom mjestu da pokažem svoj talent'', rekla je.

Osoba koja ju je upoznala s Hrvatskom i dovela ju ovdje je i njen suprug koji joj je velika podrška, a nas je zanimalo gdje ga je upoznala.

''Moj suprug i ja upoznali smo se u Njemačkoj dok sam ja bila na svojoj muzičkoj turneji. Pružio mi je podršku i ljubav koju nikada prije nisam osjetila'', priznala je emotivno.

Kroz život je živjela u tri države, ali kaže, Hrvatska za nju ima posebno značenje.

''Iz Tanzanije sam, živjela sam u Njemačkoj i Hrvatskoj, ali od te tri države, Hrvatska je jedina gdje se osjećam kao kod kuće'', a već je u emisiji otkrila da ju njena hrvatska obitelj obožava, a svekrva ju je i nagovorila da se prijavi u show.

Hrvatskoj publici predstavila se pjesmom ''I will always love you'' od legendarne Whitney Houston. Otkrila nam je i tko joj je uzor te bi li voljela jednog dana ostvariti karijeru poput Whitney.

''Uzori su mi Whitney i Celine Dion. Slušam ih još od svog djetinjstva i vjerujem da ću daleko stići svojim talentom. Rođena sam s time i sretna sam što to radim.''

Digna kaže da nema posebnu inspiraciju u pjevanju već da je jednostavno rođena s tim, a glazba joj pruža mir.

''Volim pjevati zato što mi glazba pruža mir i utjehu kad god se osjećam usamljeno, a u glazbi sam već jako dugo te često pjevam.''

A kad ne pjeva, Digna uživa u obiteljskoj toplini koju u svojem djetinjstvu nije imala.

''Svoje slobodno vrijeme volim provesti s obitelji, svojim suprugom i kćerkom te našim prijateljima.''

U ostatku natjecanja Digna će uz ostale natjecatelje pokušati dogurati do finala, a kojeg će izvođača odabrati za ostatak natjecanja i hoće li to opet biti jedna od njezinih uzora, pogledajte u sljedećim epizodama ''Supertalenta''.

