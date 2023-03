Supruga Brucea Willisa prisjetila se dirljive obnove zavjeta s glumcem te poslala jednu emotivnu i važnu poruku

Supruga Brucea Willisa, Emma Heming Wills nedavno je na svom Instagramu objavila staru snimku obnove zavjeta povodom 14. godišnjice braka s Bruceom Willisom, evo što je poručila u opisu.

Supruga Brucea Willisa Emma Heming Willis nedavno je podijelila staru snimku s obnove bračnih zavjeta s glumcem kako bi obilježila njihovu 14. godišnjicu braka. Snimka je nastala 2019. godine, a snimila ga je Bruceova bivša supruga Demi Moore, s kojom su i danas u dobrim odnosima.

Emma na početku videozapisa hoda prema improviziranom oltaru gdje ju čeka Bruce, a ispred nje je hodala njihova kćerkica Mabel Ray s još jednom djevojčicom. Ostatak videozapisa prikazuje trenutke s obnove zavjeta gdje je pjevala i Bruceova kći Rumer, a tu su i polaroid fotografije najljepših trenutaka koji su zabilježeni.

Emotivnim opisom Emma je rastužila brojne pratitelje te dala jedan savjet.

''Na našu 10. godišnjicu braka odlučili smo obnoviti naše zavjete na istom mjestu gdje smo rekli ''da'' 2009. godine. Tako sam sretna što smo to učinili. Iskoristite svaku priliku da se ujedinite i proslavite s obitelji i prijateljima. To su trenutci i lijepe uspomene koje možete čuvati cijeli život, a mi moramo čuvati ta sjećanja na sigurnom i živom za one koji to možda neće moći'', napisala je Emma na Instagramu.

Osim videozapisa, Emma je objavila i fotografiju buketa ruža koji ju je posebno ganuo.

"Danas obilježavam 14 godina braka s najvećom ljubavi mog života. Probudila sam se punog srca, ali ono na što su mi se misli stalno vraćale bio je još jedan čin dobrote koji želim podijeliti jer me nadahnuo. U prolazu na školskoj priredbi za našu djecu, spomenula sam prijateljici da nam je sutra godišnjica. Kasnije tog dana dobivam poruku od nje u kojoj je pisalo da je ostavila jednu sitnicu za mene na vratima. Bio je to ovaj slatki buket cvijeća s porukom na kojoj je između ostalog pisalo "sretna godišnjica". Potaknulo me to na razmišljanje o tome koliko te vrste posebnih prilika mogu biti teške. Teško je kada znaš da bi se inače sjetio godišnjice, ali sada jednostavno ne može'', pisalo je u opisu koji je rasplakao pratitelje.

