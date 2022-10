Bliska prijateljica princeze Diane oštro kritizirala prikazivanje njenih posljednjih trenutaka: ''Sadistički i zli ljudi!''

Bliska prijateljica princeze Diane oštro je kritizirala Netflix kao zbog prikaza Dianinih posljednjih sati u najnovijoj epizodi ''Krune''

Serija ''Kruna'' već godinama drži brojne fanove kraljevske obitelji pred malim ekranima, a posebne kontroverze izazvala je posljednje sezona u kojoj se pojavljuje i princeza Diana. Sezona koja se snima, pratit će u potpunosti život princeze sve do njezine smrti, a bliski izvori tvrde kako će serija prikazati baš sve.

Simone Simmons, Dianina bliska prijateljica, bila je vrlo kritična prema odluci serije da rekreira trenutke prije Dianine smrti u automobilskoj nesreći u Parizu 1997. godine.

Peta sezona programa emitirat će se od 9. studenog, a sadrži strašne scene koje prikazuju bivšu princezu od Walesa kako ulazi u limuzinu malo prije kobne nesreće. Ipak, Netflix je jasno dao do znanja da samu prometnu nesreću neće rekreirati.

Simmons je za ipak za The Sun rekla: ''Ovo su okrutni, sadistički i zli ljudi koji rekreiraju te trenutke. Niži su od najnižih. U hodu drugačije kroje povijest i to me jako ljuti.''

Neke scene vidljive su u novom traileru koji je izašao, a mnoge zanima i kakav će biti komentar same kraljevske obitelji koja je već i prije dala do znanja da im nije drago što će u seriju ubaciti i Dianine privatne događaje.

Simmons se osvrnula i na Dianine sinove, prinčeve Williama i Harryja.

''To ih tjera da ponovno prožive bol, agoniju i psihičku muku koju su pretrpjeli kad im je umrla majka'', rekla je.

Princa od Walesa možda će razljutiti scene koje rekreiraju zloglasni intervju njegove majke s Martinom Bashirom iz 1995. godine, za koji se prošle godine smatralo da je pribavljen nezakonito nakon što je novinar krivotvorio fakture kako bi zadobio princezino povjerenje.

William je kasnije dao izjavu za javnost rekavši da je intervju bio veliki doprinos pogoršanju odnosa njegovih roditelja i rekao da se nikada više ne bi trebao emitirati.

Netflix je dolio ulje na vatru odbivši dodati izjavu o odricanju odgovornosti u seriji u kojoj stoji da scene koje je jedan kraljevski stručnjak označio kao zlonamjerne nisu činjenica nego fikcija.

U međuvremenu, piše The Sun, čak su i članovi filmske ekipe zabrinuti u vezi sa scenama koje prikazuju uvod u Dianinu smrt, a jedan je navodno rekao: ''Čini se kao da je prijeđena granica.''

Inače, osim što Netflix proživljava razne drame s novom sezonom ''Krune'', dodatne glavobolje zadaju im i princ Harry i Meghan Markle koji su zatražili ponovno montiranje svoje dokumentarne serije jer nisu zadovoljni scenama koje se sve prikazuju u dokumentarcu.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Mlada zvijezda "Kumova" istaknula zanosne obline u pripijenoj haljinici: "Opasna Splićanka!"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Tatjana Jurić odgovorila na škakljive upite koje dobiva posljednjih dana: "I dalje je moj, hvala na pitanjima!''