Završen Treći Ponta Lopud festival: Edward Norton je za kraj svim sudionicima poslao ohrabrujuću poruku

Završen je Treći Ponta Lopud festival, a na posljednjem predavanju sudjelovali su svi predavač, masteri i sudionici.

Zadnji dan trećeg Ponta Lopud festivala nagrađivani filmski redatelj Juho Kuosmanen održao je masterclass na temu “Director’s fear of the new project”, gdje je poučen vlastitim iskustvom istaknuo važnost balansiranja odnosa na setu te iskrenost umjetničkog izražaja. Naglasio je kako su mladi redatelji nerijetko uplašeni režirati zbog potencijalne zloupotrebe moći ili balansiranja istom. Zaključuje da postoji veća vrijednost filmskih festivala od samog ciljanja na nagradu, potičući sudionike da uživaju u svakom trenutku.



Na posljednjem ovogodišnjem predavanju “Ponta Lopud 2023 Masterclass Wrap Up” osim svih sudionika sudjelovali su i svi predavači i masteri. Bio je to vrlo emotivno predavanje, a svaki je od predavača osjetio potrebu podijeliti s mladim talentiranim ljudima poneku toplu i ohrabrujuću misao. Svoje oduševljenje svime što su doživjeli u zadnjih pet dana nisu krili ni sudionici ni predavači, složni u zaključku da je ovakva forma festivala svima donijela neprocjenjivo iskustvo i vrijedan kapital za buduće profesionalno djelovanje. Ipak, posebnost ovog festivala je da se sve odvilo u vrlo neposrednoj interakciji i nadahnjujućoj atmosferi koja je bila očita u svakom trenutku, svakog od pet festivalskih dana.



Za kraj, masteri i predavači sudionicima su udijelili i vrijedne savjete, pa im je tako Edward Norton rekao da budu hrabri, da šalju upite, e-mailove, da budu aktivni i da nikad ne odustaju, jer nemaju što izgubiti, već mogu dobiti nove, nevjerojatne mogućnosti i prilike, koje će u protivnom možda ostati neiskorištene.

Ruben Östlund podcrtao je važnost pronalaska entuzijastičnog i strastvenog tima, istaknuvši kako upravo mjesto na kojem se nalaze moraju smatrati centrom svijeta, jer nerijetko će baš takav tim učiniti puno više za film nego možda stranac s puno iskustva.

Urszula Pontikos podsjetila je na važnost podržavanja svojih kolega s manje iskustva, naglasivši kako se svi osjećaju ranjivo u svim fazama profesionalne karijere, a Pawel Pawlikowski istaknuo je važnost rješavanja “sindroma varalice” i kompleksa kako bi se talent mogao ostvariti u svojem punom potencijalu.

Juho Kuosmanen je u svom završnom obraćanju zaključio kako je važno promatrati razvoj osjećaja i intuicije prilikom rada s glumcima, istaknuvši da nije važan samo talent glumaca, već i koje osjećaje performans budi. Peter Spears osvrnuo se na važnost razvijanja svojeg vlastitog umjetničkog izražaja i autentičnosti u filmskom svijetu kao jedan od ključnih elemenata uspjeha, a Brian Swardstrom ponudio je je svoju pomoć glumcima s pripremanjem glumačkih paketa i savjetovanjem za outreach.



Nakon završnog predavanja jedan je dio sudionika, predavača i gostiju Ponta Lopuda otišao na jednodnevni izlet u Dubrovnik, a navečer su se družili u restoranu La Villa uz autohtone specijalitete.



Održana je i posljednja ovogodišnja filmska projekcija pod vedrim nebom, a na plaži hotela RMH Lopud Lafodia Resort & Wellness gledatelji su mogli pogledati prošlogodišnjeg osvajača Zlatne palme i četiri glavne Europske filmske nagrade, usto nominiranog i za tri Oscara, film "Trokut tuge" Rubena Östlunda. Redatelj je još jednom istaknuo važnost iskustva gledanja filma u društvu: “Nakon gledanja filma u društvu, komentiramo ga s drugima, što nas tjera da razmišljamo, procesiramo sadržaj koji smo vidjeli na ekranu, a upravo to je ono što kinematografiju čini posebnom. Mislim da je to važno jer takva vrsta interakcije oblikuje način na koji doživljavamo svijet oko sebe. Nadam se da ćete nakon gledanja ovog filma osjetiti potrebu raspravljati o njemu, prokomentirati ga s drugima, ali i sa mnom pa me slobodno ako me na Lopudu negdje sretnete zaustavite i iznesite mi svoja razmišljanja”, rekao je redatelj prije same projekcije i oduševio sve prisutne svojom neposrednošću.



Na kraju večeri u vrtu hotela Grand, zaštićenog spomenika kulture i istinskog remek djela hrvatske arhitekture, između najljepših palmi koje toliko znače svima koji ovaj otok vole, održan je veliki party za sve sudionike, predavače, volontere, Lopuđane, ali i sve one talentirane i velikodušne ljude koji su svojim entuzijazmom doprinijeli da Lopud ovih pet dana živi filmsku umjetnost na najljepši mogući način.



Treći Ponta Lopud festival održao se od 20. do 24. lipnja 2023.

