Korisnici društvenih mreža bijesne zbog novog dokumentarca: "Pokazuje koliko je loš sustav"

Worst Ex Foto: Screenshot

Serija "Worst Ex Ever" donosi priče o četiri osobe koje su bile žrtve obiteljskog nasilja.

Na platformu Netflix nedavno je došla nova dokumentarna serija "Worst Ex Ever" i gledatelji su odmah izrazili koliko ih je šokirala.

Novi dokumentarac koji je odmah izazvao reakcije, govori o četiri osobe koje su bile žrtve nekadašnjih partnera. Svaki slučaj je drugačiji i gotovo svi su na koncu počeli služiti zatvorske kazne.

Ono što je razljutilo gledatelje jest to da spora reakcija policije na prijavljene slučajeve obiteljskog nasilja.

"Netflixova emisija ""Worst Ex Ever" je mahnita, ali za sve koji su ikada rekli da trebaju pozvati policiju zbog zlostavljača, prva epizoda je dokaz zašto to ponekad jednostavno nije dovoljno", jedan je od komentara na X-u, dok drugi tvrdi: "Pogledao sam dvije epizode i dosad je zajednička tema da je policija beskorisna i nesposobna."

"Ljuta sam", "Pokazuje koliko je loš sustav", "Diabolično", "Pravosudni sustav je ponovno iznevjerio žene", samo je dio komentara gledatelja na koje je serija ostavila utisak.

