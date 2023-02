Nikad prežaljeni glumac sve je uvijek nasmijavao, ali malo tko je znao za njegove tužne borbe iza kamera

Ryan Reynolds i Colin Hanks snimili su film o svom nikad prežaljenom i dragom kolegi Johnu Candyju.

Dosad neviđen uvid u život, karijeru i tragičnu smrt glumca Johna Candyja bit će prikazan u zasad neimenovanom filmu koji su snimili dobro poznata imena glumačkog svijeta Colin Hanks i Ryan Reynolds, a koji bi uskoro trebao ugledati svjetlo dana.

Pogledaj i ovo Takvih treba više Holivudski miljenik bez imalo razmišljanja izveo potez o kojem svi pričaju, sada je svima još draži!

John, koji se proslavio u filmovima "Sam u kući", "Cool Runnings i "Planes, Trains and Automobiles", preminuo je od posljedica srčanog udara 1994. u 43. godini, a njegove se uloge i dan danas dobro pamte.

Film je snimljen uz punu podršku Johnove supruge Rosemary Margaret Hobor i djece, 43-godišnje kćeri Jennifer i 38-godišnjeg sina Chrisa, a trebao bit dati uvid u glumčev privatni obiteljski život izvan ekrana. Također će sadržavati nikad prije viđene kućne videozapise, arhive i obiteljske intervjue, a rema pisanju Varietyja Amazon je u pregovorima o njegovoj kupnji.

Inače Colinov otac, legendarni Tom Hanks i maćeha Rita Wilson glumili su s Johnom u filmu "Volonteers" iz 1985., a John se uz Toma i Daryl Hanndah pojavio u filmu "Splash". Ryan Reynolds je pak poznat po bliskosti s Johnom i prijateljstvu s njegovom obitelji pa zapravo ne čudi što su se njih dvojica odvažili na snimanje filma o nikad prežaljenom kolegi.

Na 25. godišnjicu njegove smrti u ožujku 2019., Ryan je na društvenim mrežama podijelio dirljivi video posvećen Johnu.

"Ovo je 25. godišnjica smrti Johna Candyja. Skuhali smo malu posvetu komičarskom geniju i kanadskom heroju. Ako niste vidjeli puno njegovih radova, pogledajte njegove filmove. Bio je blago", napisao je Ryan tada na društvenim mrežama.

Chris Candy video je nazvao divnim, a s time se složila i njegova sestra Jennifer.

"Ovo me rasplakalo. Tako je nevjerojatno i slatko! Ima toliko ljudi koji ga apsolutno vole, bio je jedan od najboljih", komentirala je tada.

John se prvi put proslavio svojim radom kao član torontskog ogranka improvizirane komičarske grupe The Second City 1972., nakon čega se pridružio glumačkoj ekipi u humorističkoj emisiji "Second City Television" sa sjedištem u Torontu koju je 1981. preuzeo NBC i postao veliki hit. Serija je osvojila nagrade Emmy 1981. i 1982. za scenarij.

Do ranih 80-ih, John je bio na radaru većine obožavatelja komedije, ali njegov veliki proboj dogodio se 1984. godine zahvaljujući ulozi Freddieja Bauera u "Splashu" u kojem je glumio s Tomom Hanksom. Od tog trenutka, njegova je karijera krenula u nebo, a filmske uloge nastavile su se samo nizati.

Osim na poslovnom planu, išlo mu je i na privatnom pa se John oženio Kanađankom Rosemary Hobor 28. travnja 1979. na ceremoniji u Torontu u Kanadi i par je ostao u braku sve do Johnove iznenadne smrti. Dobili su kćer Jennifer koja je rođena u veljači 1980. i sina Chrisa koji je rođen u rujnu 1984., a oboje je krenulo njegovim stopama u svijet glume.

Ali tijekom života John se borio s težinom, a proganjala ga je i obiteljska povijest srčanih problema.

Govoreći za The Hollywood Reporter 2016., Johnov sin Chris rekao je: “Uvijek je radio na svojoj težini i zdravlju. I na sreću, pomogao nam je da to sami shvatimo. Odrastao je sa srčanim oboljenjima. Moja sestra i ja smo jako dobro svjesni toga i pazimo na sebe. Njegov otac je imao srčani udar, njegov brat je imao srčani udar. Bilo je to u obitelji. Imao je trenere i radio bi na svakoj novoj prehrani. Znam da je dao sve od sebe.”

Tijekom svog života John je govorio o borbama za mentalno zdravlje s kojima se također suočavao, rekavši: "Ne gledam svoje filmove. Jednostavno sam previše kritičan prema sebi".

Časopis People ranije je tvrdio da je zvijezda patila od ozbiljne tjeskobe, dok drugi izvještaji navode da je bio duboko povrijeđen podsmijehom suvremenika o njegovoj težini. Johnov prijatelj, producent Peter Kaminsky, sugerirao da su problemi s težinom pokojne zvijezde povezani s njegovim mentalnim zdravljem, rekavši: "Jedenje, gutanje, pušenje. Za Johna je to bio način da proguta tu tjeskobu".

Hollywood i glumački svijet ostali su šokirani 4. ožujka 1994. kada je objavljeno da je John preminuo u 43. godini i to radeći na svom novom filmu "Wagon's East" u Meksiku kada je doživio kobni srčani udar.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Severina u poluprozirnom i čipkastom izdanju napravila spektakl za pamćenje, pobrinula se da svi atributi budu dobro istaknuti!

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Nekad i sad Od hit-filma prošlo je 30 godina, a evo kako danas izgleda slatkica duge kose i čime se bavi!