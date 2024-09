Horor serija inspirirana stvarnim događajima potpuno je osvojila gledatelje: "Ako još niste pogledali, morate!"

The Terror Foto: Profimedia

Fanovi horor žanra pronašli su novu poslasticu za streamanje. Poslije šest godina, na Netflixu je osvanula AMC-jeva serija "The Terror".

Povijesna horor serija "The Terror", ocijenjena s 87% odobrenja na portalu Rotten Tomatoes, napokon je stigla na streaming servise. AMC-jeva serija, čija prva sezona je emitirana 2018. godine, došla je na Netflix i odmah osvojila ljubitelje serija.

Trenutno ima dvije sezone (2018. i 2019.), dok se treća epizoda očekuje 2025. godine. Prva sezona koja je trenutno na Netflixu, inspirirana je stvarnim događajima iz 1845. godine, kada su dva britanska broda nestala na području Arktika.

"Svidjela mi se - preporučujem ako uživate u dramama na moru, "There Will Be Blood" tip negativaca, santi leda i jezivih s***a", "Stari drveni brodovi. Povijesna nefikcija, zastrašujuće čudovište koje ne predstavlja društvo", "Ukoliko još niste pogledali, morate", "Apsolutno briljantno. Ne gledajte ako ne želite biti prestrašeni", dio je savjeta za gledanje ove serije s Jaredom Harrisom, Tobiasom Menziesom i Ciaránom Hindsom.

