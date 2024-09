U kina dolazi film o najvećoj prevari u glazbenoj industriji

Glazbeni duo Milli Vanilli bili su na vrhu svijeta krajem '80-ih godina prošlog stoljeća, no sve se promijenilo kad je pozadina njihovog uspjeha izašla na vidjelo. Girl You Know It’s True donosi stvarnu priču o onome kako je došlo do toga.

Danas Milli Vanilli rijetki nazivaju glazbenim duetom, već proizvodom glazbene industrije koja je dvojicu plesača pretvorila u žrtvene janjce za javnost i sve ostale. Zamijetio ih je glazbeni producent Frank Farian te su dvojica prijatelja. Rob Pilatus i Fab Morvan, koji su se nastojali probiti na scenu, pozvani u producentov studio kako bi se okušali u pjevanju pjesme koju je pripremio za njih – "Girl You Know It’s True". Producent je obećao učiniti ih velikim zvijezdama, te su Rob i Fab potpisali ugovor s Farianom, mada nisu u potpunosti razumjeli što u njemu stoji, piše Kinofilm.

Kad su shvatili da oni neće pjevati već će se koristiti isključivo playback pjesama koje je netko drugi otpjevao, Rob i Fab poželjeli su odustati od dogovora. Ugovor ih je obvezao da ako odustanu morat će vratiti predujam što su dobili i platiti Farianove troškove, kao i studijske. Pristali su nastaviti s farsom kako bi uspjeli skupiti dovoljno novaca da vrate dugove, no Milli Vanilli postali su prevelike zvijezde s osvojenim nagradama i samim time – nije se sve moglo zaustaviti tek tako. Kvar na tehnici tijekom koncerta, nezadovoljstvo pjevača koji stoje iza glasova Milli Vanilli, te svađe između producenta i Roba i Faba rezultiralo je otkrivanjem jedne od najvećih prijevara u svijetu glazbe.

Skandal koji se dogodio početkom '90-ih s Milli Vanilli otkrio je surovi svijet šoubiznisa i mašinerije koja stoji iza njega, no Rob i Fab bili su lica koja su primala sve udarce. Njih dvojica su, naravno, znali što se događa, ali nitko osim njih nije osjetio pritisak i javni linč. Tek se tijekom godina, nakon skandala, priča iza njihovog meteorskog uspona i još bržeg pada počela otkrivati i dobivati potpuno novu dimenziju. Koliko svi žele da se ta priča ispriča na pravilan način govori činjenica kako su i oni koji su sudjelovali u glazbi i stvaranju Milli Vanillija uključeni u film Girl You Know It’s True.

Tko je doprinio istinitosti filmske adaptacije, tko je stajao iza, a tko ispred kamera tijekom snimanja filma koji je od 12. rujna u hrvatskim kinima, pročitajte na Kinofilmu, web magazinu koji donosi najzanimljivije vijesti iz svijeta filma.