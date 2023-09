Iz svijeta megapopularne franšize o Johnu Wicku stigla je serija The Continental, a njezine tri epizode čine se i više nego dovoljne!

Iz svijeta megapopularne franšize o Johnu Wicku stigla je serija "The Continental". Izišla je prva epizoda od ukupno tri, ali s obzirom na trajanje epizoda, tri se čine i više nego dovoljne. Iako bi se dalo naslutiti, s obzirom na uspješnost filmova o Johnu Wicku, "The Continental" nema iste kvalitete kao i film.

Seriju su kreirali Greg Coolidge i Shawn Simmons, uz pomoć redatelja Alberta Hughesa i Charlotte Brandstrom. Kada usporedimo scenarij "The Continentala" i četiri filma iz franšize o Johnu Wicku, teško je uopće naći bilo kakvu sličnost.

Nažalost, u prvoj epizodi nove serije dijalozi su dugački, suhoparni te u većini slučajeva i naivni. Što se tiče priče i samog motiva glavnog lika, scenaristima je trebala čitava jedna epizoda od sat i pol da se tek pri samom kraju pokrene prava priča. Upravo zbog toga ne možemo se ni povezati kako treba s glavnim likovima, osim u trenutcima crno-bijelih flashbackova njihovih djetinjstava, koja su veoma nejasno ubačena u čitavu priču.

Vizualni aspekt filma je zanimljiv, ali nije toliko blizak filmovima. Ova serija stilski me više podsjetila na "Sin City" nego na "John Wicka", ali to nije nešto što će gledatelji najviše zamjeriti. Najbitnija usporedba filma i serije je u trenutku kada počinju akcijske scene. Iako u "The Continentalu" scene nisu toliko razrađene i dugačke, imaju isti naum i slično su koreografirane. Po meni je to jedina sličnost koju serija ima s filmovima, ali sam, nažalost, očekivala mnogo više. Očekivala sam isti emotivni naboj, maestralno režirane scene borbe, zanimljive i poznate glumce, i ono najbitnije - odlično napisan scenarij.

Još jedna činjenica koja bi mogla razočarati mnoge fanove franšize "John Wick" jest to da u ovoj seriji jako malo saznamo o povijesti hotela Continental, koji je ključan za priče i serije i filmova, a posebno jer se serija zove "The Continental". Sve u svemu, ovo je serija koja nema dovoljno jaku glumačku postavu, posebno glavne likove, koji će ispratiti tako popularnu priču i koja se vrti oko planetarno voljene franšize. Nije serija koju ne možete gledati, ali je okej samo onda kada je ne uspoređujete s filmovima, što je gotovo pa nemoguće. Vjerujem da je glavni problem "The Continentala" upravo u scenariju, koji je žila kucavica svakog uspješnog filma ili serije, a u ovom slučaju ispada površan, isforsiran i mlak.

Colin Woodell igra Winston Scotta te iako fizički na trenutke nalikuje na svoju stariju verziju lika, kojeg igra sjajni Ian McShane, on zaista nema dovoljnu veliku karizmu da iznese takav lik koji bi vam trebao ostati u pamćenju. Woodell ga igra mlako te je u većini trenutaka jedini razlog zbog kojeg znate da je glavni lik zbog toga što je u svakom drugom kadru. Mel Gibson vratio se u ulozi Cormaca O’Connora, zloglasnog upravitelja hotela Continental. Zaista ne vidim niti jedan opravdan razlog zbog kojeg su stvarnog negativca morali dovesti da igra ulogu negativca, ali čini se kako je upravo to bila poanta. Ostala glumačka postava, koliko god zaista bila talentirana, jednako ne doprinosi ovoj seriji. Razlog je još jednom nestabilan scenarij te sam kreativni pravac koji nije jasan već od prve epizode.

"The Continental" serija je koju će vjerojatno svi ljubitelji Johna Wicka pogledati, ali bitno je naglasiti da to nije ni približno toj franšizi. Iz serije ćete dobiti elegantan triler koji traje dugo, sa zanimljivom kinematografijom, osrednjim akcijskim scenama i s ozloglašenim glumcem Melom Gibsonom.

