Uskoro počinje Festival svjetskog kazališta, evo koje su to četiri predstave koje nude uvid u suvremena svjetska teatarska kretanja

Uskoro se održava Festival svjetskog kazališta, a u Gradskom dramskom kazalištu je održana konferencija za medije povodom tog događaja.

Na konferenciji za medije održanoj u Gradskom dramskom kazalištu Gavella umjetnički ravnatelji Festivala svjetskog kazališta Dubravka Vrgoč i Ivica Buljan, otkrili su detalje o četiri izvanredne predstave koje nam, nakon što su osvojile svjetske pozornice i pobrale brojne nagrade, stižu u Zagreb.



"Sretni smo da smo uz sve izazove, nakon jednogodišnje stanke zagrebačkoj publici vratili Festival svjetskog kazališta. Motiv je isti kao i 2003. godine kada smo ušli u ovaj projekt; želja da hrvatsko kazalište otvorimo prema Europi i svijetu, te ponudimo publici, ali i našim umjetnicima uvid u suvremena teatarska kretanja. Ono što vas kroz sljedećih mjesec dana očekuje četiri su vrhunske predstave, od kojih su neke već prepoznate na prestižnim svjetskim kazališnim festivalima", izjavila je Dubravka Vrgoč.



Festival će se održati na tri lokacije, u Gradskom dramskom kazalištu Gavella, KUC Travno i u Zagrebačkom kazalištu mladih u kojem će ga 11. rujna otvoriti predstava "F**k me", Marine Otero.

Predstava iz ženske perspektive govori o krhkosti tijela i borbi za potpuno ostvarenje, a prikazana je u velikim kazališnim kućama i na festivalima La Bâtie, Théâtre des Celestins, TnBA, Spring Festival, Theater de la Ville, De Singel, Les Tanneurs FITEI, DFair, Autumn Festival, Season Alta, FIDAE i MIRADA Festival kao i na Zürcher Theater Spektakel Festivalu, gdje je osvojila nagradu.

"Predstavnica novog argentinskog vala, Otero s ovom predstavom nastavlja kreiranje beskonačnog kazališnog djela o svom životu te istražuje protok vremena i tragove koje ono ostavlja na tijelu. 'F**k me' prelazi granice između dokumentarca i fikcije, plesa i performansa, nesreće i predstavljanja", objasnio je Ivica Buljan.



U KUC Travno 28. rujna očekuje nas predstava "Medejina djeca" Mila Raua, najpoznatijeg predstavnika dokumentarističkog teatra.

"Osam godina nakon prve predstave s djecom 'Pet lakih komada' koju smo vidjeli na Festivalu svjetskog kazališta, Rau ponovno daje glavne uloge mladim glumcima. Nakon što su u ranijoj predstavi secirali najpoznatiji belgijski slučaj pedofilije, u Medejinoj djeci seciraju jednu od najpoznatijih grčkih tragedija o majci koja ubija svoju djecu iz osvete. Stvarni kazneni slučaj je polazišna točka, a Rau povezuje jedan od najpotresnijih antičkih mitova s istinitim događajima iz crne kronike", kaže Buljan.

"Sretan sam da ću u Zagrebu prikazati Medejinu djecu. Mješavina je to mita o Medeji i stvarnog slučaja majke koja ubija svoje petero djece. Ono što je zanimljivo je da su na sceni isključivo djeca. Festival svjetskog kazališta za mene je vrlo poseban, i mislim da je to savršena platforma za prikazati ovu predstavu", rekao je Milo Rau.



Jedan od najzapaženijih i najbriljantnijih radova u slovenskom teatru, predstava "Solo" hvaljene slovenske redateljice Nine Rajić Kranjac, očekuje nas 1. listopada u GDK Gavella. Riječ je o projektu u kojem se redateljica i glumci sreću kroz improvizaciju, ali i pokušaju redateljice da u središte stavi i prouči samu sebe pretvarajući se u subjekt problema i njegov katalizator. Polazeći od pitanja što to znači biti sam, "Solo" otvara teme čemu kazalište, čime se ono bavi, i kako promijeniti način razmišljanja o njemu.

"'Solo' je za mene vrlo važan projekt u kojem sam se odlučila distancirati od kazališta. I u toj gesti koju sam zaista i ostvarila, počela se pojavljivati još veća želja za kazalištem, glad za kazalištem. Bilo mi je važno okružiti se ljudima, glumcima, koji su mi važni kako bismo preispitali kazalište i vidjeli na koji je način kazalište danas nama potrebno stvarati. Odlučila sam mijenjati uloge tako da glumci režiraju, a ja glumim i iz te geste rađao mi se još veći apetit za režijom te je iz tog malog laboratorijskog projekta izrasla predstava u kojoj se prvenstveno promišlja kazalište, ali i vrlo intimno otvara pitanje – što to čovjeka tjera u smislu stvaranja. Jako se veselim Zagrebu", izjavila je Nina Rajić Kranjac.



Posljednja predstava ovogodišnjeg Festivala svjetske književnosti održat će se u Zagrebačkom kazalištu mladih, 4. listopada, a veliki nizozemski redatelj Johan Simons prvi put će se predstaviti hrvatskoj publici i to s autorskim čitanjem Macbetha koji je u njegovoj viziji okrutna komedija s elementima kabarea.

"Pristupili smo radu na predstavi u dvije faze. U prvoj fazi ideja je bila raditi s devet glumaca, ali međuigra nije bila dobra. Bilo je jednostavno... dosadno. Zatim sam četiri tjedna prije premijere odlučio krenuti novim putem i osmislio novi koncept. Radnju nose tri vještice. Njih tri glume sve uloge, Lady Machbeth, Machbetha... sve uloge. One nemaju nikakvog morala i tako zlo možemo tretirati kao zlo. Sva dobrota i sva zloća dolazi iz njihovog viđenja stvari", kaže Johan.

"Redatelj i njegova sjajna glumačka ekipa pitaju se može li jedna od najkrvavijih tragedija Williama Shakespearea biti smiješna, ulaze u kompleksan izvedbeni proces i na kraju stvaraju briljantno kazalište", istaknuo je Ivica Buljan.



"Svaka od četiri predstave otvara novo poglavlje današnjeg kazališta i promovira različite interese, poetike, senzibilitete i narative koje zastupaju četiri afirmirana kazališna umjetnika. Uz potporu Grada Zagreba i Ministarstva kulture, te zahvaljujući velikoj podršci kazališnih umjetnika i vjerne publike odabrali smo ove četiri predstave različitih stilova, poetika i žanrova, kako bismo kroz putovanje u teatarsku raznolikost dobili priliku saznati što se događa u europskom kazališnom prostoru kojem i sami pripadamo", zaključila je Dubravka Vrgoč.

