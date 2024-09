Festival kratkog metra u Novigradu otvara ''Čovjek koji nije mogao šutjeti'' Nebojše Slijepčevića

Treće izdanje Festivala kratkog metra u Novigradu, jedine filmske manifestacije koja diljem Istre prikazuje isključivo kratkometražne filmove, održat će se od 6. do 8. rujna i u program će uključiti 25 filmova iz svih krajeva svijeta. Filmski program bit će prikazan u digitaliziranom Centru za manifestacije i kulturu Novigrad, ali i dvije lokacije na otvorenom: Trgu Pozzetto te u Parku Novigrad.

Festival će u petak, 6. rujna u 20.30 sati otvoriti film koji je osvajanjem prve canneske Zlatne palme nakon osamostaljenja Hrvatske obilježio tekuću filmsku godinu - Čovjek koji nije mogao šutjeti Nebojše Slijepčevića! Film je to koji govori o istinitom događaju i herojskom djelu pojedinca sredinom 1990-ih kada su u Štrpcima u Bosni i Hercegovini naoružane srpske paravojne snaga zaustavile vlak s 500 putnika na relaciji Beograd-Bar te počinile ratni zločin pogubivši 19 muslimana. Tom činu suprotstavio se samo Kaštelanin Tomo Buzov, umirovljeni časnik Jugoslavenske narodne armije.

Scenarij za film napisao je redatelj Nebojša Slijepčević, producenti su Katarina Prpić i Danijel Pek (Antitalent), a uloge tumače Goran Bogdan, Alexis Manenti, Dragan Mićanović, Silvio Mumelaš, Lara Nekić, Priska Ugrina, Dušan Gojić, Nebojša Pop Tasić, Mijo Pavelko, Martin Kuhar, Jakov Zovko i Robert Ugrina. Projekciji će nazočiti producent filma Danijel Pek.

A povodom projekcije kratkometražnog animiranog filma Halubajski zvončari redatelja Miroslava Brozovića, u subotu, 7. rujna u Novigradu će se održati svečana povorka ovih jedinstvenih zvončara. Naime, Halubajski zvončari u 18.30 sati održat će povorku koja će se kretati kroz Novigrad, uz karakterističan zvuk zvončara dajući melodičan štih festivalskom ozračju. U paradi će nastupiti najmlađi članovi Halubajske zvončarske udruge, od 4 do 15 godina, koje će pratiti pet odraslih zvončara. Ova međugeneracijska smotra tradicije pokazat će predanost udruge očuvanju svoje kulturne baštine. Nakon parade, u 20 sati na Trgu Pozzetto uslijedit će obiteljski filmski program Kino pod zvijezdama koji sadrži selekciju filmova kuriranih za djecu i roditelje. Prvi film iz programa bit će upravo kratkometražni animirani film Halubajski zvončari redatelja Miroslava Brozovića.

Festival ove godine uključuje čak 15 filmskih naslova koji će premijerno biti prikazani domaćoj publici: nagrađivani španjolski film Suputnici (The Companions) u režiji José Maríe Floresa, najbolji je kratki film Međunarodnog filmskog festivala u Moskvi; Aphyonidae, francuski film režisera Romaina Grésillona fantazija je sa elementima horora; američki film U vrtu tulipana (In the Garden of Tulips) u režiji Julie Elihu kroz vožnju djevojke i oca kroz iransko selo na izuzetno suptilan način progovara o iransko-iračkom ratu; španjolska crna komedija režisera Mikija Durána, film Ben, osvojio je desetak nagrada na međunarodnim festivalima, a progovara o enormnom problemu opijanja tinejdžera tijekom ljetnih praznika; Utihnuli (Les Silencieux), francuska drama u režiji Basilea Vuillemina govori o ribarskoj posadi s dilemom upuštanja u krivolov; Naši muškarci i žene (Our Males and Females) režisera Ahmada Alyaseera stiže iz Jordana, a progovara o teškoj temi (ne)prihvaćanja transrodnosti u islamskom svijetu; Bunk, češki film u režiji Piotra Jasińskog, studentski je film koji preispituje odnos dvaju osamnaestogodišnjaka.

U animiranom programu novigradsku publiku očekuju četiri hrvatske premijere: španjolski film Wan autora Victora Monigotea te tri francuska studentska filma - Plod ljubavi (Paumo D'amour) u režiji Iana Halleya, Nathana Hermoueta, Luke Croiseza, Laurènea Vaubourdollea i Jadea Van De Veirea, Quem Salva u režiji Laure Devin, Maxime Bourstin, Nathana Medama, Charlesa Hechingera, Titouana Jaouena te Mali čovjek (Little Man) u režiji Pauline Pilarek, Aurélie Marchand, Laureline de Cremoux, Ariane Krief, Julie Olivieri i Clémenta Playsa.

Dokumentarni program uključit će četiri filma koji će premijerno biti prikazani u Hrvatskoj: Djevojka iz Praga (La Ragazza di Praga) talijanski je film u režiji Andree Lucini u kojem brat i sestra kroz fotografije rekonstruiraju svoju kompleksnu obiteljsku prošlost; Još uvijek ovdje (Still Here) španjolski je dokumentarac režisera Álvara Hernándeza Blanca koji govori o posljednje dvije govornice domorodačkog jezika Ku’ahl; španjolski film To je život (Es la Vida) Alfonsa O Donnella Gonzaleza de Castejona donosi priču o nevjerojatnoj povezanosti čovjeka i njegovog konja; konačno,

Game Over, turski film autorskog dvojca Saeeda Mayahyja i Miriam Carlsen prati skupinu ilegalnih afganistanskih tinejdžera u potrazi za boljim životom preko granice.

Filmski program održat će se od 6. do 8. rujna, a popratni edukativni dva dana dulje - od 4. do 8. rujna. Edukativni program uključit će radionice glume - one za mlađe uzraste vodit će osječki glumački dvojac Gordan Marijanović i Matea Bublić, dok će za one starije (uzrast 16+) voditi glumica Lucija Barišić - svrha radionice naziva Bez glume, molim! bit će kroz tri dana naučiti polaznike implementirati glumačke alate u svakodnevni život.



Bogat popratni program uključit će i brojna druženja profesionalaca, gostiju i partnera, večernje zabavno-glazbene programe među kojima izdvajamo dva programa: radionicu WINE&PAINT pod nazivom Boje filma koja će se održati u subotu, 7. rujna u 16 sati u Hedonist Lounge baru te Filmski kviz sa ovogodišnjim svjetskim prvakom u kvizu - Deanom Kotigom koja će se održati isti dan u 18 sati u Aminess hotela Maestral Novigrad, a ugostit će ukupno oko 100 kvizaša.

Ulaznice za festivalske projekcije moći će se kupiti na blagajni Centra za manifestacije i kulturu (CMIK-CMC Novigrad) kao i online.