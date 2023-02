Danas počinje Berlinale, ove godine usredotočen na Ukrajinu i Iran, a poznat je i program za otvorenje

Berlinski filmski festival otvara se u četvrtak prikazivanjem komedije s Anne Hathaway, Marisom Tomei i Peterom Dinklageom u glavnim ulogama, prije nakrcanog programa usredotočenog na Iran i Ukrajinu.

Nakon dvije godine ograničenja zbog pandemije, Berlinale se u 73. izdanju se vraća u svoj uobičajeni format. Od 16. do 26. veljače na programu je oko 300 filmova.

Pogledaj i ovo wow! Nismo je dugo vidjeli, a onda se pojavila još ljepša i pokazala noge u poprilično izazovnoj haljini

Berlinale, koji tradicionalno ima najjači politički fokus od tri velika europska filmska festivala, obilježit će prvu godišnjicu ruske invazije i prosvjede protiv režima u Iranu s novim igranim i dokumentarnim filmovima.

Planirana su i brojna posebna događanja, uključujući panel rasprave i prosvjede na crvenom tepihu u znak "solidarnosti" s narodom Irana i Ukrajine.

Umjetnički direktor festivala Carlo Chatrian rekao je da će Berlinale biti proslava "katalizatorskog i revolucionarnog pojma kinematografije koja ujedinjuje čak i kada razdvaja".

Holivudski glumac Sean Penn, koji je bio u Kijevu na početku ruske invazije, predstavit će film "Superpower", koji prati transformaciju Volodimira Zelenskija od komičara do predsjednika i ratnog heroja.

"Zelenskij je bio dva potpuno različita bića od danas do sutra", rekao je dvostruki dobitnik Oscara za magazin Variety ovaj tjedan.

Očekuje se da će se ukrajinski čelnik obratiti festivalu putem video veze.

Berlinale je zabranio sudjelovanje filmašima, tvrtkama i novinarima koji imaju izravne veze s ruskom ili iranskom vladom.

"She Came to Me" američke redateljice Rebecce Miller, o njujorškom skladatelju kojeg tumači Peter Dinklage koji se bori s nedostatkom inspiracije, bit će prvi od gotovo 300 novih filmova iz cijelog svijeta koji će biti prikazani tijekom 11 dana festivala.

Francusko-iranski glumac Golshifteh Farahani ("Paterson") bit će član žirija za glavne nagrade - Zlatnog i Srebrnog medvjeda - na čelu s holivudskom zvijezdom Kristen Stewart koja je u dobi od 32 godine najmlađa predsjednica u povijesti festivala.

Devetnaest filmova borit će se za glavne nagrade, uključujući britansko-američku koprodukciju "Manodrome" s Jessejem Eisenbergom i Adrienom Brodyjem u trileru o vozaču Ubera koji čeka svoje prvo dijete i namamljen je u kult.

Dva azijska animirana filma također će se pridružiti utrci, "Art College 1994" Kineza Liu Jiana i "Suzume" Makotoa Shinkaia, prvi japanski anime koji se natječe na Berlinaleu nakon što je Miyazakijev "Spirited Away" osvojio Zlatnog medvjeda 2002. godine.

Zlato za Spielberga

Trostruki dobitnik Oscara Steven Spielberg trebao bi u glavnom gradu Njemačke preuzeti počasnog Zlatnog medvjeda za životno djelo.

Britanska glumica Helen Mirren premijerno će izvesti željno iščekivanu "Goldu" u kojoj glumi jedinu premijerku Izraela, Goldu Meir.

A Vicky Krieps, glumica rođena u Luksemburgu koja je glumila u "Fantomskoj niti" i "Corsageu", sada se predstavlja u ulozi poznate austrijske spisateljice Ingeborg Bachmann u biografskom filmu njemačke redateljice Margarethe von Trotta.

Trećinu filmova u konkurenciji napravile su žene, koje čine 40 posto svih redatelja zastupljenih na festivalu.

"Love to Love You", dokumentarac o disko kraljici Donni Summer, koja je definirala jedno razdoblje na plesnom podiju i inspirirala Beyoncein posljednji album "Renaissance", doživjet će svoju svjetsku premijeru.

Film je surežirala njezina kći Brooklyn Sudano, a sadrži dosad neviđene kućne videozapise.

Berlinale se s Cannesom i Venecijom svrstava među najbolje europske filmske festivale. Dodijelit će nagrade na svečanoj ceremoniji 25. veljače prije nego što sljedeći dan završi ponovljenim projekcijama popularnih filmova s ovogodišnjeg programa.

