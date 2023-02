Našu omiljenu glumicu nećete gledati samo u ''Kumovima'', priprema se za spektakl koji uskoro kreće: ''I tako svaki dan...''

Daria Lorenci Flatz na svom Instagram profilu objavila je fotografiju iz dvorane i pokazala kako se priprema za plesni show.

Glumica Daria Lorenci Flatz koju gledamo u seriji "Kumovi", uskoro će se okušati u novoj ulozi i to plesnoj.

Naime, gledat ćemo je u novoj sezoni showa "Ples sa zvijezdama", a na svom Instagram je otkrila i kako teku trenutne pripreme.

Objavila je fotografiju na kojoj se uvija pomoću trake, a na nogama ima plesne cipelice.

"I tako svaki dan", poručila je s osmijehom na licu.

"Vidi ti to istezanje", "Vau", "Samo tako nastavi i dalje", "Samo jako", podržali su je pratitelji u komentarima.

Prije toga zajedničkom fotografijom s Ivanom Jarnecom, oktrila je kako je upravo on njezin plesni partner.

"Predan, vrijedan, strpljiv, plesač od glave do pete! Presretna i prezahvalna na svemu što si me do sad naučio a nadam se da je pred nama put na kojem ćeš od mene napraviti pravu plesačicu!", napisala je Daria.

Inače, Daria je nedavno i za naš portal ispričala koliko ju veseli nova uloga..

"Poziv me veoma obradovao, to mi je najdraži show, koji obavezno pratim i jako se veselim sudjelovanju. Jako volim ples i plešem otkad znam za sebe, a i u svojem studiju 4 Sobe redovito plešem jazz dance. Zbog mnogih profesionalnih i obiteljskih obaveza moji hobiji se najbolje i najpraktičnije mogu razvijati kada su uklopljeni u posao i radno vrijeme i zato je ovo sudjelovanje nešto što sam sanjala", kazala nam je tada glumica.

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Nekad i sad Bivši suprug Nine Badrić pojavio se u javnosti nakon dugo vremena, pogledajte kako izgleda danas

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Jolina supruga u opako seksi kombinezonu zasjenila njegov rođendanski party, veliki prorez ispod grudi posebno je zanimljiv!