Naša omiljena glumica prisjetila se prvog plesa zbog kojeg je imala osjećaj kao da ide na predstavu!

Daria Lorenci Flatz i Ivan Jarnec u finalu showa ''Ples sa zvijezdama'' ponovili su tango.

''Tango ponavljamo jer nam je jako drag. To su nam bile prve dvije desetke'', otkrili su Daria Lorenci Flatz i Ivan Jarnec tijekom proba za svoj finalni tango.

''To mi je bio prvi nastup pred koji sam imala osjećaj kao kad idem na predstavu. Kad nisi ni prije koraka ni poslije koraka, već si u tom trenutku, u tom koraku'', ispričala je Daria.

''Ocjene su prošli put dokazale da prostora za napredak ima pošto to nisu bile četiri desetke tako da poradit ćemo na tim stvarima'', dodao je Ivan.

''Ovaj tjedan se razlikuje od ostalih što nema tog pritiska i jako je dobar filing'', zaključila je Daria.

''Najvažnije je da ostavimo srce na podiju, ništa drugo nije važno'', zaključio je Ivan prije izlaska na pozornicu.

A evo što je žiri rekao jesu li u tome uspjeli.

"Daria, vidi se da su sve vježbe urodile plodom, bila si stabilna, otplesala si ga tri klase više nego prošli put. Svaka čast", pohvalio ju je Marko Ciboci.

"Nije čudo da ste odabrali tango jer je i ovo moj favorit od svih vaših plesova. Bilo je dramatično kako treba biti, pokazala si se u punom sjaju", zaključila je Franka Batelić.

"Meni je to i zadnji put bilo jako dobro, ovaj put je imalo dodatnu napetost i mislim da je to zato što ste u finalu, pa je to dodatna vrijednost. Znam da ste si priželjkivali to, tu ste i lijepo da ste ovom koreografijom našli ovdje", dodala je Larisa Lipovac Navojec.

"Danas je bilo jako jasno, čisto otplesano. Bilo je wow, bravo", zaključio je Igor Barberić.

