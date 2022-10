Omiljena slatkica uhvaćena u strastvenom klinču sa zgodnim muškarcem, a sa suprugom se nikad ne pojavljuje u javnosti

Anne Hathaway paparazzi su uhvatili u strastvenom klinču sa zgodnim muškarcem, a bliske scene najavile su sjajnu suradnju.

Glumica Anne Hathaway uhvaćena je u strastvenom klinču sa zgodnim muškarcem.

Tek sad progovorio Uzdizala ga je u nebesa i držao ju je kao kap vode na dlanu, a onda je otkriveno njegovo pravo lice koje je sve zgrozilo i san je postao noćna mora

Usred noći na kišnim ulicama grada Savannah, Anne je dijelila sočne poljupce s Nicholasom Galitzineom, a bliski dodiri nisu nedostajali.

Romantične scene, glumica je s kolegom snimala za novi nastavak filma ''The Idea of You'', a mladi Galitzine probio se na filmsku scenu sa svojim posljednjim filmom ''Purple Hearts'' koji je bio apsolutni hit na platformi Netflix.

Hathaway se u filmskoj industriji probila nakon što je utjelovila glavnu ulogu u filmovima "Princezini dnevnici", a kasnije je samo potvrdila svoj status u hit-filmu "Vrag nosi Pradu".

Slavna glumica privatni život ne voli previše dijeliti s javnosti, a od 2012. godine je u braku s Adamom Shulmanom. Vjenčali su se u Kaliforniji, a danas slove za jedan od najstabilnijih parova. Unatoč tome što ne voli izlagati supruga i djecu očima znatiželjne javnosti, Anne nikada nije skrivala svoju borbu s depresijom i ovisnošću o alkoholu.

"Prestala sam piti u listopadu 2018., i to na najmanje idućih 18 godina. Zapravo, dokle god moj sin bude sa mnom u kući. Ne sviđa mi se što to radim, a on dolazi u godine kada me treba već od ranog jutra. U listopadu sam jedan dan došla po njega u vrtić mamurna. Nisam vozila, ali dovoljno mi je bilo i to što sam bila mamurna. Nimalo mi se to nije svidjelo", nastavila je tada u ozbiljnijem tonu.

Prije Adama, ljubila je agenta za nekretnine Raffaella Follierija. Njihova veza bila je prava idila. Uživali su u lusksuzu, a glumicu je držao kao kap vode na dlanu sve dok nije bio uhićen 24. lipnja 2008. godine, i to zbog prijevare.

"Te noći me nazvala iz Los Angelesa i razgovarali smo o tome kada se vraća kući iz Los Angelesa. Ako se dobro sjećam, posljednje riječi koje mi je bila rekla su - volim te zauvijek. To je bilo 24. lipnja u 2 sata ujutro, a u 6 sati sam bio uhićen. Nikada više nisam razgovarao s Annie", ispričao je.

Tvrdi da danas ne osjeća ništa loše prema Anne i ne mrzi ju, ali priznaje da ga je povrijedila. Od trenutka uhićenja nije imao baš nikakve komunikacije sa ženom koju je volio, tvrdi da mu čak nije poslala ni poruku podrške.

"Nikad, nikad, nikad. Mislim da je donijela poslovnu odluku i odlučila je da joj je najvažnije spasiti karijeru. Nisam ogorčen, možete me pogledati u oči i to vidjeti. Nisam bijesan, ali sam povrijeđen", izjavio je.

