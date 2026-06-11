Od Cannesa do Lopuda: Filmski virtuozi stižu na Ponta Lopud Film Festival

Šesto izdanje festivala okuplja redatelje Reinalda Marcusa Greena i Lukasa Dhonta te niz priznatih producenata, glumaca i kritičara u jedinstvenom edukativnom programu na otoku Lopudu.

Šesti Ponta Lopud Film Festival, koji će se održati od 25. do 28. lipnja, i ove godine okuplja izniman krug filmskih autora i profesionalaca, čiji profesionalni put obilježavaju najprestižnije svjetske nagrade i filmovi koji su ostavili trag u suvremenoj kinematografiji. Uz filmske projekcije, koncert posvećen Enniju Morriconeu i izložbu „Nomadia“, središnji dio festivala čini i bogat edukacijski program u kojemu odabrani polaznici - mladi redatelji, producenti, glumci i snimatelji - uče izravno od priznatih umjetnika kroz masterclassove, radionice i razgovore.

Među ovogodišnjim filmskim masterima ističe se američki redatelj, scenarist i producent Reinaldo Marcus Green, koji će lopudskoj publici osobno predstaviti svoj glazbeni biografski film „Bob Marley: One Love“. Green je široj publici najpoznatiji kao redatelj filma „King Richard“, koji je bio nominiran za šest Oscara, uključujući i onaj za najbolji film, te je Willu Smithu donio Oscara za najboljega glavnog glumca. Potpisuje i HBO-ovu seriju „We Own This City“ te Netflixov „Top Boy“, a trenutačno radi na biografskom filmu o Tigeru Woodsu u produkciji Baracka i Michelle Obama.

Belgijski redatelj Lukas Dhont jedan je od najistaknutijih glasova suvremenoga europskog autorskog filma. Njegov je debitantski film „Girl“ 2018. u Cannesu osvojio nagradu Caméra d’Or, dok je drugi film, „Close“, koji će lopudska publika pogledati uz redateljevo osobno predstavljanje, prikazan u službenoj konkurenciji Filmskog festivala u Cannesu i osvojio Veliku nagradu žirija te bio nominiran za Oscara. Svoj treći film „Coward“ premijerno je predstavio upravo na nedavnom filmskom festivalu u Cannesu. Film je osvojio dvije nagrade, onu za najboljeg glumca te Nagradu za pozitivan film.

Skupinu mastera upotpunjuju ugledni britanski filmski kritičar, novinar i autor Mark Kermode, jedan od najutjecajnijih glasova svjetske filmske kritike, zatim glumac, redatelj i producent Dragan Bjelogrlić i francuski glumac i scenarist Alexis Manenti, koscenarist i jedan od protagonista filma „Bijednici”, nagrađenog u Cannesu, oskarovac i producent Peter Spears („Nomadland“, „Call Me by Your Name“) te redateljica Antoneta Alamat Kusijanović, dobitnica nagrade Zlatna kamera u Cannesu za film „Murina“.

Izvršni producent ovogodišnjeg festivala Bruno Mustić jedan je od najistaknutijih mladih hrvatskih producenata, koji je sa samo 19 godina pokrenuo Brač Film Festival, a široj je publici poznat kao producent hvaljene HRT-ove serije „Sram“, hrvatske adaptacije norveškog „Skama“, koja je redefinirala televizijski sadržaj za mlade i osvojila gledatelje svih generacija svojim autentičnim pristupom temama identiteta, odnosa i mentalnog zdravlja.

Članove Umjetničko-programskog savjeta festivala od ove godine čine i renomirana imena poput glazbene urednice i umjetničke savjetnice festivala Suzane Perić, redatelja i scenarista Nebojše Slijepčevića, koji je 2024. Hrvatskoj donio prvu Zlatnu palmu iz Cannesa i nominaciju za Oscara u kategoriji kratkog filma za film „Čovjek koji nije mogao šutjeti”, te Vanja Jambrović, dobitnica Europske filmske nagrade i producentica hvaljenog igrano-dokumentarnog filma „Fiume o morte!”.

''Ovogodišnji Ponta Lopud Film Festival poseban je po tome što po prvi put uključuje intenzivan praktični rad. Na festival dolaze autorski timovi dvaju dugometražnih igranih filmova u razvoju – redatelj David Gašo s projektom „Povijest bolesti“ te redateljica Katarina Koljević s projektom „Produženi vikend“. Uz redatelje, na Lopud stižu i njihovi ključni suradnici – producenti, direktori fotografije, montažeri i glumci. Tijekom trajanja festivala upravo će njihovi projekti poslužiti kao platforma za rad s istaknutim mentorima i predavačima'', istaknuo je Mustić.

Ulaznice za filmske projekcije dostupne su putem sustava Entrio, a sve informacije o programu i popratnim sadržajima bit će dostupne na pontalopud.hr te na društvenim mrežama Kreativne platforme Ponta Lopud.

Kreativna platforma Ponta Lopud predstavlja tri ljetna kulturna programa 2026. te spremno dočekuje sve zaljubljenike u umjetnost, prvenstveno film, glazbu i književnost. Ponta Lopud Film Festival, prvi od triju događanja, održat će se od 25. do 28. lipnja i bit će posvećen filmskoj umjetnosti. Drugi događaj, koji će od 27. do 29. kolovoza na otok privući ljubitelje glazbe, popularni je Ponta Lopud Jazz Festival, dok će Ponta Lopud Book Bridge od 17. do 19. rujna otok pretvoriti u književno utočište i time zaokružiti ljetne manifestacije.