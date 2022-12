Meghan se jasnim potezom narugala kraljici, ali sve je više uzrujala reakcija princa Harryja na to: "Najveća izdaja. A on samo sjedi i gleda"

Meghan Markle izazvala je ogorčenje javnosti nakon što se narugala kraljici Elizabeti u dokumentarnom filmu "Harry and Meghan", a sve je dodatno razočarala i reakcija princa Harryja.

Dokumentarni film "Harry and Meghan" vruća je tema svjetskih medija i javnosti, a otkako je objavljen ne prestaju se analzirati njegovi dijelove i dosad neviđene scene iz privatnih života vojvode i vojvotkinje od Sussexa.

O svemu su se sada oglasili i stručnjaci za govor tijela koji tvrde kako se čini da je princa Harryja malo iznerviralo Meghanino oponašanje klanjanja pred kraljicom te da je smatrao kako je tim potezom prešla sve granice. Mnogi su tu scenu kritizirali kao ismijavanje pokojne kraljice Elizabete i same tradicije kraljevske obitelji, a stručnjakinja za analizu tijela Judi James kaže da misli da je taj dio za Harryja poprilično neugodan, ali da si nije mogao pomoći.

"U dokumentarcu punom boli, tjeskobe i otvorenih signala stresa potaknutih njezinim iskustvima u Ujedinjenom Kraljevstvu, Meghan se zabavalja ruganjem. Također se čini da je Harry izvan sebe i da je ravnoteža među njima narušena zbog ponašanja žene koju inače gleda s krajnjim i bezuvjetnim obožavanjem. Dok Meghan izvodi svoj lažni naklon, Harryjev govor tijela prelazi u režim zamrzavanja. Njegov izraz lica postaje pokeraški, što je kraljevska tradicija kad netko prekorači granicu. Kad se inače jedno od pokuša našaliti, drugi se obično glasno nasmije kako bi pružio podršku. Meghan to Harryju redovito pokazuje, no ovdje joj to nije uzvraćeno. Meghanin komični naklon trajao je dugih osam sekundi, ali tek kad je ponovno ustala, Harry se nerado nasmijao. Zatim spušta glavu kako bi djelomično sakrio lice i kao da signalizira želju da nastavi dalje", izjavila je Judi.

Analiza dolazi nakon što je osobni kuhar princeze Diane Darren McGrady kritizirao Meghan upravo zbog spornog naklona i makon tvrdnje vojvode od Sussexa da je njegova supruga bila poput njegove voljene pokojne majke.

"Vaša žena nikada neće biti poput vaše majke. Poznavao sam princezu Dianu 15 godina. Nije ni blizu. Meghan je imala izbor i odabrala je udati se u kraljevsku obitelj", izjavio je Darren.

S njegovim su se stavovima složili i mnogi korisnici društvenih mreža, koji su smatrali da je to izraz nepoštivanja.

"Princeza od Walesa također je morala naučiti mnoge stvari kada je postala dio ove obitelji. Ali nikada nije bila omalovažavajuća niti se rugala kada se morala nakloniti Njezinom Veličanstvu", Njezino Kraljevsko Visočanstvo je uvijek imalo poštovanja prema ženi koja je cijeli svoj život posvetila kruni", "Najveća izdaja. A on samo sjedi i gleda", samo su neki od ogorčenih komentara koji su se proširili društvenim mrežama.

