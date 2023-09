Ecija Ojdanić i Frano Mašković otkrivaju tajnu uspješnog braka i odgovaraju na pitanje - Što se događa među ljudima nakon godina tišine?

Nova predstava Kazališta Moruzgva naziva Ništa im neće bit’, donosi humorističan pogled na zamršen odnos dvoje ljudi, a s kojim će se mnogi od nas poistovjetiti.

I dok će pragmatični među nama brak definirati kao instituciju ili ugovor, ipak ćemo se složiti kako brak nadilazi i mnogo je više od pravnih okvira. Romantičniji pristup brak će opisati kao uniju dvoje ljudi koje povezuje ljubav, uzajamno razumijevanje, kompatibilnost i želja da zajedno kroče kroz život.

Svrha braka mijenjala se kroz stoljeća, sukladno društvenim okolnostima i previranjima, ali jedno pitanje ostalo je isto. Koja je tajna uspješnog braka? Teško je dati univerzalan odgovor na pitanje koje se dotiče kompleksnih međuljudskih odnosa. Precijenjen ili ipak ne, sud će svatko donijeti pojedinačno. Uvrstimo li u tu jednadžbu i djecu, postavit će se i pitanje kako navigirati kroz suživot više ljudi. Kako postići balans i ne zaboraviti na sebe, kako održavati zdrav odnos s partnerom usprkos svim izazovima i obvezama koje donosi život…

Odnosi među ljudima nikada nisu crno-bijeli, a interesantan pogled i možda odgovore na sva ova pitanja donosi neodoljiva romantična komedija Ništa im neće bit’, nastala u produkciji Kazališta Moruzgva, a u čijim su glavnim ulogama briljiraju Ecija Ojdanić i Frano Mašković. Fantastična predstava proizašla je iz pera majstorice kratke proze, Tanje Mravak, a za režiju i adaptaciju zadužena je Tamara Damjanović.



Predstava u fokus stavlja brak dvoje ljudi, koji se odlaskom njihove djece iz obiteljskog doma nalazi na prekretnici. Što se događa u i među ljudima nakon godina tišine? Jesu li vremenom stvorene spone dovoljne da bi održale odnos čiji su temelji dobrano poljuljani? Kako se vratiti na ono što je nekoć bilo - ako se to uopće može - ili se samo iznova mogu graditi neka nova poglavlja? I, u konačnici, bi li bio moguć ikakav početak, kad ne bi bilo ljubavi?



Ništa im neće bit’ priča je o praznom gnijezdu, kući iz koje su otišla djeca koja to više nisu, a roditelji se odjednom nalaze sami, jedno pred drugim, prije nego jedno do drugog. Nada, koju igra Ecija Ojdanić, supruga i majka i dalje snažno osjeća djecu, prvenstveno intenzivnom brigom. Ponekad ta briga prelazi u paniku, ponekad u patetiku, a najčešće u smiješne pokušaje kontrole. Dragan, kojeg igra Frano Mašković, suprug i otac, potpuno drugačije doživljava praznu kuću, doživljavajući novonastalu situaciju kao mogućnost da se konačno posveti sebi, supruzi i svim stvarima i hobijima koje je odlagao. Uviđajući jedno kod drugog drugačiji doživljaj, međusobno se optužuju i suštinski ne razumiju. Čak i kad su fizički zajedno, nisu prisutni u zajedništvu. Suprugova nastojanja da se zbliže i zajednički provode aktivnosti, Nada odbija pravdajući se brigom za djecu. Novonastali nesklad pokušat će u niz smiješnih i tužnih situacija prevladati i dovesti sebe u neki novi supružnički balans, otpuštajući polako (a majka i nevoljko i uplašeno) djecu da žive svoje ispunjene i samostalne živote.



Ova predstava namijenjena je roditeljima, djeci i svima onima koji su zaglavili u nekoj fazi svoga odnosa. Bez obzira na generacijske razlike, svi će se prepoznati u likovima i situacijama koje Ništa im neće bit' donosi na pozornicu. Ovo je prilika da se svi zajedno smijemo, da se osvijestimo i zapitamo kako da očuvamo svoje odnose, bez obzira na sve prepreke koje nam život stavlja na put.

