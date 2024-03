Tko će dobiti Oscara za najbolji film ove godine? Konkurencija je zaista velika!

Ispred nas je još jedna dodjela nagrade Oscar, a konkurencija za najbolji film je zaista velika. Od nevjerojatne režije u filmu Past Lives, važne priče u Killers of the Flower Moon, sjajnog scenarija za Poor Things, ili fascinantne biografske priče iz Maestra, 2023. godina je proizvela iznimno kvalitetne filmove.

Iako sam poprilična sigurna da će najpoznatiji zlatni kip otići u ruke kreatora Oppenheimera za najbolji film, moram priznati da sam u drugim filmova iz kategorije najboljih uživala malo više.

Oppenheimer je izvrstan film o veoma zanimljivoj tematici koja možda jest poznata većini gledatelja, ali je napravljen na jedinstven način koji će tu tematiku približiti i mlađim generacijama koji možda uopće ne znaju tko je bio Oppenheimer. Cillian Murphy je briljirao u ulozi slavnog naučnika, a ono što me posebno dojmilo kod ovog filma jeste njegov zvuk koji govori više od same slike. Mana mu je dugačko trajanje koje bi moglo odvratiti publiku da uopće pokušaju sjesti u kino dvoranu, ali je film koji je apsolutno vrijedan gledanja.

Film u kojem sam najviše kao gledateljica uživala je bio film Past Lives. Prekrasno napisan scenarij, režija, gluma, te univerzalna priča o prošlim životima koji nas sustignu učini da se naježite od glave do pete. Iako zaista jeste fenomenalan film, nisam sigurna da će u ovoj konkurenciji biti “najbolji” po parametrima Akademije. Ovo je film koji trebaju pogledati apsolutno svi jer će vas protresti, očarati svojom kompleksnošću, te jednostavnim načinom pričanja globalne teme osjećaja koji nas prati kroz život. Rame uz rame filmu Past Lives se može pridružiti i film Poor Things koji je izazovno opisati jednom rečenicom obzirom na već prepoznatljiv stil redatelja Yorgosa Lanthimosa. Film vas vodi kroz čudnovatu priču sa još čudnovatijim likovima, ten a najprostiji mogući način objašnjava što je to istinski feminizam, te kako je biti žena u bilo kojem vremenu i prostoru.

Dugoočekivani film Martina Scorseseja se također našao u utrci za najbolji film, ali osobnog sam mišljenja da neće biti niti u top tri ove godine. Iako jeste kvalitetan film sa bitnom pričom, jednostavno je konkurencija prevelika, možda čak i za nijansu bolja. Još jedan sjajan film koji možete pogledati na Netflixu, a u kategoriji je za najbolji film, jeste Maestro Bradleya Coopera. Odlična biografska priča, savršena glumačka igra, te upoznavanje sa temom koja gledateljima nije toliko bliska, čine Maestra jednim od najboljih filmova barem na Netflixu.

The Zone of Interest, The Holdovers, Anatomy of a Fall, i American Fiction, su također konkurencija filmovima koje sam nabrojala, ali obzirom na predvidljivost Oscara koja je sa godinama sve jača, Oppenheimer sa svojih 13 nominacija je gotovo već pobijedio.

Važno je napomenuti kako je ova godina, kao i prethodna, proizvela neke od najkvalitetnijih filmova do sada. Imali smo priliku gledati sjajne priče, neke od najboljih glumačkih izvedbi do sada, te sam sigurna da će ljubitelji sedme umjetnosti sa iščekivanjem gledati ovogodišnju dodjelu nagrade Oscar. Kao što to često volim napomenuti u svojim tekstovima, filmovi su tu da nas podsjete na svijet u kojem živimo, da nas vrate u prošlost kako bi nas upozorili na budućnost, tu su da nam probude emocije, ali su i tu da nas naprosto zabave. Svi koji su uključeni u pravljenje naših najdražih filmova, a zaista ih je mnogo, odvode nas u svijet mašte, te nam pomažu da na tih par sati zaboravimo na probleme stvarnoga svijeta. Imate još vremena pogledati sve filmove nominirane za najbolji film jer zaista nećete biti razočarani. Sada na ništa drugo ne preostaje nego da čekamo 11.3. i 96. izdanje najznačajnije filmske nagrade, nagrade Oscar.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Naša televizijska voditeljica pokazala je kako izgleda njena kći, dobila ju je u braku s drugim suprugom

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Iris Livaja došla je podržati supruga na važnu utakmicu, a čini se da ga je njeno prisustvo itekako motiviralo!