Baby Lasagna o velikim životnim promjenama: ''Sad smo išli na ručak u restoran, prije šest mjeseci nismo imali za taksi...''

Mjesec i pol dana nakon fantastičnog drugog mjesta na Eurosongu, Baby Lasagna je objavio novu pjesmu pod nazivom ''and I''. No nije to jedina stvar kojom se može pohvaliti. Uskoro kreće na turneju po 20 zemalja Europe. O tome, ali i činjenici kako mu se život promijenio razgovarao je s našom Dijanom Kardum za In magazin.

50 milijuna sveukupnih streamova pjesme ''Rim Tim Tagi Dim'', 4 milijuna slušatelja na glazbenim platformama - popularnost Baby Lasagne ne jenjava, stoga ne čudi da je i njegova nova pjesma And I dočekana s oduševljenjem.



''Bila je između takve pjesme i jedne elektroničke Bigi Boom Boom koja se zove, koju sam u biti najavljivao kao sljedeći singl i onda sam se dvoumio, između te dvije pjesme i onda smo u jednom trenutku počeli pričati o ideji za Bigi Boom Boom i onda par dana smo počeli pričati o ideji za spot And I i samo smo odjednom nastavili s tom pjesmom i više se nismo okrenuli'', priča.

Videospot nadahnut 50-ima za režirala je njegova zaručnica Elizabeta Ružić. U njemu osim Baby Lasagne uloge imaju članovi benda ali i njihove bolje polovice.

''Svi smo prijatelji, znamo se dugo, tako da ne padne mi još napamet uzimati ikakve glumce ili nešto. Sve treba biti onako prisno, lagano'', kaže.

Elizabeta je režirala sve spotove, a zajednička suradnja nije uvijek jednostavna.



''Ja joj zadajem glavobolje žešće. Mi krenemo skupa raditi i onda ona preuzme. Ja kažem otprilike želim tako i tako sam zamišljao i ona mene konstantno pita kakve ideje imaš, ali često ja znam nja, nja i to je najteže radit. Kad bi radio s nekim vanjskim on bi rekao ne, a ako radiš za zaručicom onda možeš - to mi nije sad baš. šta bi ti. Tako da ima svoje izazove i prednosti. Nije baš da radi što god požel'', kaže.

Nova pjesma odlična je najava velike europske turneje ''Meow Back'' zakazane za proljeće 2025. koja će obuhvatiti sveukupno 26 nastupa u 20 zemalja. Do toga je došlo kad je Marku i njegovu timu pristupila velika booking agencija koja radi i s Dua Lipom.



''Oni su vjerovali da mi kao bend možemo napuniti, ne znam 1500 ljudi u Helsinkiju, što meni i dalje zvuči ne vjerujem ali oni misle da da pa onda ja vjerujem njima pa valjda je ok'', kaže.

Njegovi koncerti sada se rasprodaju rekordnom brzinom. Na zagrebačkoj Šalati ga na jesen čeka 3 koncerta, a u Beču su zbog velikog interesa morali promijeniti dvoranu.



''Danas nakon šest mjeseci smo moj PR-ovac i ja opet sjeli u auto i idemo od medija do medija i onda sam počeo uspoređivati kako je to bilo prije šest mjeseci i kako je sada i tek tada se naježim, ono ne mogu vjerovati što se događa. Sad smo išli na ručak, prije smo ono skupljali koji euro da si kupimo pekaru pa smo išli pješke hodali po pola sata, 45 minuta jer nismo imali za taksi, sve je bilo nekako romantično i simpatično, a sada smo već kao dva komfort lika znaš ono. Imamo sad svoj autić, išli smo na ručak u restoran. Vidi se neki napredak onako kako smo, nešto smo napravili nešto se dogodilo lijepo. Sada možemo uživati, platiti račune'', priča Lasagna.

Iako je na Eurosongu napravio povijesan uspjeh, što je nagradila publika velikim dočekom u Zagrebu ali i u njegovom rodnom Umagu Marko priznaje kako još nije sabrao dojmove.



''Ni u jednom trenutku nisam stao i razmišljao što se dogodilo, što je bilo, nego baš ovo kako sam rekao, wow ovdje se nešto dogodilo, nešto smo napravili, vidi se ta neka razlika. To mi je jako simpatično.

Budem nešto pisao, razmišljao sam počet pisati'', kaže.

Nedavno je nastupio u Primoštenu nastupio isti dan kad i Grše. A njihova zajednička fotografija raspametila je obožavatelje koji zazivaju zajedničku suradnju.



''Ja bih baš jako volio da dođe, to mogu iskreno otvoreno reći. Već smo ja i on komentirali u smislu da osim obožavatelja koji su to prepoznali da vjerojatnost je da ako bi napravili nešto dobro da bi to moglo eksplodirat, s obzirom da smo negdje, uživamo u istim prilikama, tako da bi mogla to biti neka eksplozija, sad nikad ne znaš. Možda bude flop. Ja bih jako volio'', priznao je.

No prije toga u životu Baby Lasagne možda se oglase svadbena zvona.



''Imamo sve, sve je riješeno. Vjenčat ćemo se'', rekao je.

