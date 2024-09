I Magnum je ostario! Muževni znak na licu jedino je prepoznatljivo što je ostalo, glumac je pomalo i zabrinuo svojom pojavom

Tom Selleck viđen je u ležernom izdanju, a osim brkova sada ima i gustu bradu.

Legendarni glumac Tom Selleck na najnovijim fotografijama izgleda potpuno neprepoznatljivo. Fotografi su ga uhvatili u ležernom izdanju u Kaliforniji, s kojim viškom kilograma. Prošetao je u plavoj košulji i kratkim hlačama, no glumac i dalje ime brkove po kojima je bio prepoznatljiv tijekom svoje karijere.

Zvijezda 80-ih osim prepoznatljivih brkova, sada je pustio i gustu bradu.

Ove godine 79-godišnji glumac zabrinuo je fanove kada su u javnost isplivale fotografije na kojima je imao ožiljak na koljenu. Ipak, glumac nikada nije otkrio što mu se događalo i je li možda bio na operaciji.

Inače, glumac je poznat po seriji ''Magnum: P.I'' u kojoj je utjelovio Thomasa Magnuma. Tada je imao 35 godina, a serija je postala pravi fenomen. Osim muževnim ukrasom na licu Tom je u omiljenoj akcijskoj drami privlačio pozornost i vrućim hlačicama koje je njegov lik često nosio.

Krajem 80-ih zaigrao je i u hit-komediji "Tri muškarca i beba", koja je ostvarila zaradu u kinima od 240 milijuna dolara, dok je u nju bilo uloženo tek 15 milijuna dolara.

Glumac je mlađim generacijama poznat pak i po ulozi doktora Richarda Burkea, dečka Monice u kultnoj seriji "Prijatelji".

Tom je imao još jednu priliku za veliku ulogu, no morao ju je propustiti. Naime, producenti su mu ponudili ulogu Indiane Jonesa u filmu "Otimači izgubljenog kovčega", koju je na kraju utjelovio Harrison Ford. Selleck je morao odbiti ulogu jer ga je CBS prisilio na to rekavši da bi se to kosilo s njegovim ugovorom za seriju "Magnum P. I.".

Posljednjih godina mogli smo ga gledati u televizijskoj drami "Plava krv" u ulozi policijskog povjerenika Franka Reagana.

Zanimljivo je da je zbog glume napustio fakultet kako bi ganjao glumačku karijeru, a da bi platio račune dok ne dobije prve angažmane, radio je i kao maneken. Bio je tek nekoliko koraka do diplome kada je potpisao ugovor s filmskom tvrtkom 20th Century Fox i odlučio prekinuti školovanje.

Tijekom svoje duge karijere nije bio povezivan sa skandalima i uvijek je bio posvećen obitelji. Ženio se dva puta, a prva supruga bila mu je manekenka Jacqueline Ray. Razveli su se 1982. nakon 11 godina braka, a bivši supružnici imaju sina Kevina koji se također bavi glumom.

Tomova druga supruga je glumica Jillie Mack, a zaljubio se u nju kada ju je vidio u londonskom kazalištu u mjuziklu "Mačke". Vjenčali su se 1987. godine i imaju kćer Hannu, koja se bavi uzgojem konja.

