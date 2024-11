Sjećate se Pamele iz Supertalenta? Na izvedbu Majine balade dobila je četiri X-a, a danas biste ju jedva prepoznali

Osječanka Pamela Miđić mnogima je ostala zapamćena po svom nastupu u Supertalentu, a pet godina kasnije izgleda potpuno drugačije.

Nastup mlade Osječanke Pamele Miđić 2019. godine u Supertalentu bio je glavna tema medija.

Pamela je izvela pjesmu Maje Šuput ''Jedna noć'', ali svojim vokalnim sposobnostima nije zadivila ni jednom člana žirija. Dobila četiri X-a u Supertalentu. Nastup pogledajte u nastavku.

Danas bi ju rijetko tko prepoznao. U pet godina od ovog nastupa dobila je nekoliko kilograma, ošišala je kosu i ofarbala se, ali ponekad i dalje nosi perike i ekstenzije.

Nakon svog nastupa u Supertalentu obratila se hejterima:

''Zbog čega me pratite? Nekad se zapitam, kako ja to djelujem ljudima iza kamere? Uobražena? Jaka? Slaba? Počela je priču s jahanjem, a završila kao pjevačica? Naučila sam da su predrasude nešto s čime se ne moran suočiti, zato što me ne dotiču. Zapravo, vi mene pratite zbog iskrenosti. Da, jesam nekad slaba, da, jesam nekad tužna, da, jesam nekad ljuta, i da, uvik sam iskrena. Zašto? Zato što poznajem sebe, zato što sam svjesna svog života i kuda me je život ponio. Zašto? Jer sam vjerovala, vjerovala toliko jako da sam sama izabrala svoj put. Ljudi ne znaju da iza kamera postoji život i snovi... Sjećam se ono kao mala ako ne buden jahačica bit ću pjevačica. Nikad se nisam zapitala, a šta ako budem oboje?''

2018. je izbacila pjesmu "Nedostaješ".

Ovog listopada proslavila je i 25. rođendan, a tim povodom pokazala je i kakvu je tortu dobila.

