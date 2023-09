Ovako se feštalo s dragim Oliverom Dragojevićem 2007. godine, pobrinuo se za atmosferu na pozornici, ali i iza nje!

Oliver Dragojević nastupio je na Runjićevim večerima 2007. godine, a sada su se pojavile fotografije koje su nas vratile u tu večer.

Naš legendarni i neprežaljeni pjevač Oliver Dragojević bio je jedan od izvođača na 3. Runjićevim večerima koje su bile održane 2007. godine u Splitu, a dobru atmosferu napravio je na pozornici, kao i iza nje.

Sada su se pojavile fotografije na kojima se Oliver druži s Tedijem Spalatom i dečkima iz TBF-a, a s kojima je rado pozirao fotografima koji su pratili to događanje.

Tedi je nedavno o svom prijatelju Oliveru progovorio pred kamerama Dnevnika Nove TV koji se s njim često družio i dijelio pozornicu, a sve povodom koncerta koji je u srpnju bio održan na godišnjicu njegove smrti.

"Pa uvijek mi nedostaje, ne samo kad je u pitanju pozornica. Svaki dan većina mojih kolega, svi njegovi prijatelji ovdje, zapravo su svaki dan na neki način s njim konektirani, tako da ja to shvaćam kao istovremeno jednu izmjenu gubitka i radosti što je na neki način opet tu. S nama, sa svojim pjesmama, svojim djelom i svi ćemo mi polako k njemu", istaknuo je Spalato.

Reporterka Dnevnika Nove TV upitala je tada Tedija i što bi Oliver rekao kad bi vidio koliko ljudi dolazi ovdje baš zbog njega.

"Pa rekao bi 'ljudi ajte doma, nemojte me molim vas zafrkavat'. Oliver nije bio čovjek od pompe, bio je jednostavan, zato je bio i velik. Jednostavno, kad bi vidio toliko ljudi koji su došli tu zbog njega, on bi rekao ' ma dajte, nemojte zafrkavat, smirite se, ajte doma ili ćemo nešto zapivat'. Tako da s jedne strane vjerujem da bi se u nekim segmentima pobunio, a s druge strane ostavio je toliki trg u svima nama i u svim generacijama koje su sad prisutne i koje tek dolaze. Tako da će se Oliver Dragojević uvijek, i to što je moguće u većem broju, ne samo u Veloj Luci nego i diljem Lijepe Naše, dobro slaviti kao jedna legenda pjevačka i kao divan čovjek s kojim se svakodnevno živi. I kroz glazbu i kroz ono ljudsko", zaključio je Tedi.

