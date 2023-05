Bivša omiljena plavuša dugo je poricala estetske zahvate, ali lice joj je skroz izobličeno i više nema traga staroj ljepoti

Meg Ryan snimljena je na projekciji dokumentarnog filma "Still" u New Yorku gdje su je rijetki uspjeli prepoznati na prvi pogled.

Nekad omiljena holivduska plavuša, glumica Meg Ryan izgledala je neprepoznatljivo dok se pojavila u svom rijetkom izlasku u javnost u New Yorku.

Bila je slatkica koju su svi voljeli, no to je stvar prošlosti zbog njezine opsjednutosti prema zahvatima

61-godišnja glumica, koja u javnosti nije snimljena od studenog prošle godine šokirala je svojim izgledom koji je očitogledno rezultat estetskih zahvata i operacija kojima se podvrgnula, i to na projekciji dokumentarnog filma "Still" svog kolege Michaela J.-ja Foxa.

Meg je inače dugo vremena poricala bilo kakve plastične operacije, ali sada to više nikako ne može sakriti jer joj je lice u potpunosti izobličeno i nije ju ni lako prepoznati.

Na projekciji, koja je održana u Alice Tully Hallu u Lincoln Centru, Meg je izgledala je dobro raspoložena dok je pozirala sa svojim prijateljima, uključujući Billa Murraya i Elvisa Costella. Iako u zadnje vrijeme rijetko izlazi, ovog je puta htjela podržati Michaela i njegov film o borbi s Parkinsonovom bolešću.

Megin izgled potaknuo je tijekom posljednjih nekoliko godina glasine o operacijama, a ona o toj temi nije htjela govoriti.

"Iskreno, ne obraćam puno pozornosti. Danas je u svijetu prisutno puno mržnje i tako je lako suditi", izjavila je za časopis Porter 2015., kada su je upitali o nagađanjima oko njezinih plastičnih operacija.

Godinu dana kasnije plastični kirurg Mark Youssef analizirao je njezino lice za Hollywood Life i rekao kako vjeruje da je imala previše promjena na njemu.

"Najočitija stvar koju je napravila jest neka vrsta punila ili prijenosa masnoće u obraze. To je definitivno previše jer joj je jabučica lica prepuna i prevelika. Kad se nasmiješi, sav taj filer se pomakne prema gore i njezine oči izgledaju manje", izjavio je tada.

Također je dodao da je prema njegovu stručnom mišljenju operirala nos, korigirala usne, ubrizgala botoks i bila na liftingu lica.

"Vrh nosa joj je uži nego prije. Vrh izgleda više stisnuto pa je vrlo moguće da je bila na nekakvoj rinoplastici. Definitivno ima volumena i u usnama, a botoks na čelu. Operacija koja najdrastičnije mijenja oblik lica je face lifting. Čini se da ga je Meg imala jer se oblik njezina lica jako promijenio", zaključio je.

Prošle godine je najavljeno da će se Meg vratiti na filmska platna jer planira glumiti i režirati nadolazeći film "What Happens Later". Prema The Hollywood Reporteru, film je adaptacija drame "Shooting Star" Stevena Dietza, a autori ga opisuju kao nostalgični pogled na romantičnu komediju. Uz Meg bi se u njemu trebao pojaviti i David Duchovny, koji će igrati glavnu mušku ulogu.

