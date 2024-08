Slavna glumica u susjedstvu je privukla pozornost svojim licem, brojne korekcije nisu ostavile baš najbolji rezultat...

Slavna holivudska glumica Meg Ryan trenutačno boravi u Sarajevu, a na konferenciji koju je držala privukla je pozornost svojim licem.

Holivudska glumica Meg Ryan sinoć predvečer stigla je u Sarajevo.

62-godišnja američka glumica večeras će prisustvovati Sarajevo Film Festivalu, gdje će joj biti uručena počasna nagrada Srce Sarajeva za doprinos filmskoj umjetnosti, piše Klix.ba.

Osim toga, u Bosanskom kulturnom centru održala je i masterclass na kojem je predstavila svoj novi film ''What Happens Later'', koji će biti prikazan na festivalu.

Meg je na pozornicu izašla u crnom sakou, bijeloj majici i pomalo razbarušene kose, ali brojnima je pozornost ukralo njezino lice.

Naime, Meg se posljednjih godina podvrgnula hrpi estetskih operacija koje su je učinile gotovo neprepoznatljivom. Jedan stručnjak govori da su one, nažalost, bile neuspješne.

"Mislim da je njezin lifting lica otišao u krivom smjeru. Bočno, umjesto okomito", objasnio je Rizk.

Prema njemu, izdajnički znak operacije su njezina usta.

"Kad je bila mlađa, usta su joj bila manja. Pogledajte njezina usta u 'Top Gunu'. Sad su dvostruko veća. Jedini način na koji usta mogu biti veća kako stariš jest ako se povuku u stranu", rekao je dr. Sam Rizk.

Drugo moguće područje dotjerivanja bili su njezini obrazi, za koje Rizk tvrdi da su napunjeni punilom ili mašću.

"Obrazi nikad ne postaju veći kako stariš", objasnio je doktor.

Inače, Ryan se već jednom oglasila o nagađanjima o svom izgledu, no tad je pokušala skrenuti na drugu temu.

"Postoje važniji razgovori od toga kako žene izgledaju i kako stare", rekla je za časopis Porter 2015.

"Volim svoje godine. Volim svoj život upravo sad... Volim osobu kakva sam postala, u koju sam evoluirala", rekla je glumica.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Danijela Dvornik prisjetila se neprežaljenog Dina: ''Medeni mjesec slavili smo na Malti, rekao mi je da ga se nikad neću riješiti...''

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Baby Lasagni ostvario se dugogodišnji san: ''Nikad nisam mislio da ću ovo dobiti, hvala Bogu, mami i tati!''

Pogledaji ovo Celebrity Šuput se zabavljala na fešti u haljini s opasnim prorezom pa sve šokirala: ''Dovoljno je reći da sam promukla od pjevanja…''

Pogledaji ovo Celebrity Lepa Brena pozirala je sa snahom na jahti, evo tko je ljepotica koja je osvojila njezina mlađeg sina

Pogledaji ovo Celebrity Ben Affleck nikad sretniji bio na večeri s bivšom suprugom i djecom, izgleda kao da se riješio velikog tereta!

Pogledaji ovo Celebrity Holivudska slatkica iz omiljene serije objavila potresnu vijest: ''Imam rak, sretna sam što sam prihvatila poziv za pregled...''