Svi je pamte kao ljepoticu, ali ovih dana našla se na meti ružnih komentara zbog uočljivih promjena na licu: ''Pošlo je po krivu, Bože što je toliko petljala''

Glumica Meg Ryan vratila se glumi nakon osam godina, a fanovi su zaprepašteni njenim izgledom lica nakon estetskih operacija.

Glumica Meg Ryan nekad je bila prava slatkica i holivudska miljenica, no zadnjih je godina baš i nemamo priliku gledati na filmskom platnu, a izbjegava i pojavljivanja u javnosti.

Sad je nakon osam godina ostvarila ulogu u filmu ''What Happens Later'', ali njen izgled mnoge je razočarao.

"Sjajno je vidjeti Meg Ryan na ekranu, ali, Bože, volio bih da nije toliko petljala po svom licu", stoji u jednoj od objava na X-u, prenosi NY Post.

"Preimenujte film u Što se događa s licem Meg Ryan?" našalila se jedna korisnica X-a.

Naime, Meg se posljednjih godina podvrgnula hrpi estetskih operacija koje su je učinile gotovo neprepoznatljivom. Jedan stručnjak govori da su one, nažalost, bile neuspješne.

"Mislim da je njezin lifting lica otišao u krivom smjeru. Bočno, umjesto okomito", objasnio je Rizk.

Prema njemu, izdajnički znak operacije su njezina usta.

"Kad je bila mlađa, usta su joj bila manja. Pogledajte njezina usta u Top Gunu. Sad su dvostruko veća. Jedini način na koji usta mogu biti veća kako stariš je ako se povuku u stranu", rekao je dr. Sam Rizk.

Drugo moguće područje dotjerivanja bili su njezini obrazi, za koje Rizk tvrdi da su napunjeni punilom ili mašću.

"Obrazi nikad ne postaju veći kako stariš", objasnio je doktor.

Inače, Ryan se već jednom oglasila o nagađanjima o svom izgledu, no tad je pokušala skrenuti na drugu temu.

"Postoje važniji razgovori od toga kako žene izgledaju i kako stare", rekla je za časopis Porter 2015.

"Volim svoje godine. Volim svoj život upravo sad... Volim osobu kakva sam postala, u koju sam evoluirala", rekla je glumica.

