Danijela Dvornik prisjetila se neprežaljenog Dina: ''Medeni mjesec slavili smo na Malti, rekao mi je da ga se nikad neću riješiti...''

Danijela Dvornik prisjetila se svog supruga i pjevača Dina Dvornika, danas bi slavio 60. rođendan.

Danijela Dvornik na Instagramu se prisjetila prerano preminulog Dina Dvornika, koji bi da je živ danas slavio 60. rođendan.

Na svom profilu na Instagramu Danijela je sada podijelila nekoliko njihovih neviđenih fotografija iz mladosti.

''Manijak bi imao 60 godina! I sigurno bi bio isti manijak'', započela je.

Otkrila je da su potom njegov rođendan i medeni mjesec slavili na Malti, ali i kakav je automobil tada vozio.

''Na Malti smo slavili njegov rođendan, to nam je bio i medeni mjesec jer smo se tjedan dana prije vjenčali. A ovo je bio 'Ferrari' na koji sam pala. Vožnja s ovim prometalom bila je prava avantura'', napisala je.

Potom se prisjetila i nečega što joj je rekao.

''Kad me pitaju koja mi je najdraža uspomena... Nemam pojma! Toliko ih je! Nisam uvijek raspoložena za prepričavanje ili sjećanje. To ne znači da je zaboravljen, itekako je prisutan... Ako slučajno i zaboravim nakratko, uvijek se javi iz zvučnika. Pobrinuo se on za to. A jednom davno u nekoj od naših svađa rekao mi je: ''Dani, ti se mene nikad nećeš riješiti!'' I kao po običaju, nisam to shvatila ozbiljno. Sad shvaćam što je pisac htio reći. Danas bi napunio 60 godina i sigurna sam da bismo plesali. Sretan rođendan'', poželjela je Danijela svom Dinu preko društvenih mreža.

Danijela se za Dina udala 1989. godine, a u braku su dobili i kćer Ellu.

Hrvatski kralj funka u našoj je glazbenoj industriji ostavio veliki trag, a iako ga već godinama nema, njegovi hitovi kao što su ''Pelin i med'', ''Hipnotiziran'', ''Afrika'' i ''Ti si mi u mislima'' pjevaju se i danas.

