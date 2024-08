Sjećate se naše bivše Miss sporta? Evo čime se bavi danas, iza nje je jako teško razdoblje

Dvina Meler bila je jedna od naših najljepših misica, a onda se povukla iz javnosti i suočila s problemom koji muči mnoge žene.

Bivša karatistica, model i avanturistica Dvina Meler bila je jedna od najljepših žena Hrvatske početkom 2000-ih godina.

Osvojila je nekoliko zlatnih odličja u karateu, a 1998. godine postala je Miss Sporta Hrvatske i Europe. Sudjelovala je i u poznatom showu "Farma" 2008. godine i bila na korak do pobjede, no ipak ju je odnio pjevač Rafael Dropulić.

Danas živi mirnim obiteljskim životom s partnerom Darkom Dovedanom, a par ima i sina Tristana.

Više od toga nije se znalo, ali sad je za net.hr otkrila čime se danas bavi i gdje je nestala.

''Suprug i ja smo posljednjih godina pokrenuli nekoliko poslovnih projekata, između ostalog i u Zagrebu. S partnerima smo u Tkalčićevoj ulici otvorili "Iris Galerie" u kojoj se, zahvaljujući vrhunskoj tehnologiji, šarenica oka pretvara u umjetničko djelo. Nakon toga, prije nekoliko tjedana, otvorili smo u Tomićevoj ulici, također s partnerima, "Cravaticum" - jedinstven boutique muzej kravate. Život nam je dosta dinamičan i stalno smo u pokretu, imamo jako puno ideja i planova u različitim područjima koje želimo realizirati. Međutim moram priznati da sam trenutno najposvećenija svome šestogodišnjem sinu Tristanu'', govori.

Otkrila je i kakav je njen sinčić Tristan.

''Tristana odgajam na način da bude samopouzdano, snalažljivo i empatično biće. Trudim se da razvija argumentirani dijalog, da kritički razmišlja, procesuira informacije i sam donese zaključke neovisno o okolini. Neopisivo sam ponosna na njega jer svjedočim razvoju mladog čovjeka iz čijih postupaka i ja mogu nešto naučiti. Prije nekoliko mjeseci izrazio je želju da bi trenirao judo pa smo ga upisali u klub i počeli voditi na treninge. Moram priznati da mi je jako drago što pokazuje ljubav prema sportu jer smatram da je to vrlo važna stvar za psihofizički razvoj.''

Nakon povlačenja iz javnosti, Dvina se posvetila putovanjima i obitelji te je postala strastvena putopiskinja, s ciljem posjetiti sve zemlje svijeta. Do sada je posjetila 163 države.

''Teško je izdvojiti samo jednu zemlju koja me se najviše dojmila jer su sve države koje sam posjetila imale nešto posebno po čemu ću ih pamtiti. Više od dva desetljeća putovanja po cijelom svijetu jako su me obogatila različitim iskustvima i uspomene koje nosim sa svih tih destinacija su jednostavno neprocijenjive; sudjelovanje na ceremoniji u čast svete biljke Iboge u Gabonu, boravak s Korowaima u Papui, upoznavanje s vudu religijom u Beninu, Togu i Haitiju, plesanje s Pigmejcima u Srednjoafričkoj Republici, istraživanje cargo kulta u Vanuatuu.''

A iako se manekenstvom nije nastavila baviti, te godine ostale su joj u lijepom sjećanju.

''Manekenstvom se nikada nisam planirala baviti. Trener me, bez mog znanja, 1998. prijavio na izbor za Miss sporta Hrvatske. Na natjecanje sam došla s ogromnom ljubičastom masnicom na oku jer sam dva dana prije imala natjecanje u karateu. Čak ni šminka to nije uspjela sakriti pa se na fotografijama s izbora jasno vide popucale kapilare u oku. Iskreno, nemam pojma kako sam pobijedila jer uz tu ozlijedu nisam znala ni hodati kao model, niti me sve to skupa uopće zanimalo. Međutim, nakon tog izbora krenuli su pozivi za revije i snimanja, ponude za sponzorstva, pa sam uvidjela da kroz manekenstvo mogu odlično spajati i kapitalizirati ono što sam istinski voljela: karate i putovanja. Cijeli taj segment života ostao mi je u jako lijepom sjećanju'', zaključila je za net.hr.

Inače, iza Dvine je i teško razdoblje pokušavanja trudnoće, a o svim nedaćama koje su je snašle, čitajte OVDJE.

