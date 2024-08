Uz nju su odrastale generacije, a pogledajte kako danas izgleda žena koja je utjelovila Pipi Dugu Čarapu!

Inger Nilsson proslavila se u ulozi Pipi Duge Čarape koja joj je obilježila glumačku karijeru, a evo gdje je danas.

Filmovi i serija "Pipi Duga Čarapa" obilježili su odrastanja brojnih generacija koje se i danas s nostalgijom rado prisjete djevojčice lica s pjegicama i narančaste kose u pletenicama, a koja se nije odvajala od svog majmunčića i konja s kojima je proživjela brojne avanture.

Pjegavu Pipi tih je davnih 60-ih utjelovila švedska glumica i pjevačica Inger Nilsson.

Inger danas ima 65 godina, a svijet glume odavno je napustila. Bavi se administrativnim poslom, radi kao tajnica u Stockholmu, a nakon uloge koja joj je donijela svjetsku slavu prihvatila je tek nekoliko manjih uloga.

Među posljednjima koje je snimila bila je ona u njemačkoj seriji "Der Kommissar und das Meer" 2007. godine, a pojavila se u filmovima "Gripsholm", "Black Circle" i "The Here After".

Iako su od snimanja "Pipi Duge Čarape" prošle 53 godine, Ingrid i dalje ima svoj prepoznatljiv osmijeh i pjegicama posuto lice koje starije generacije jako dobro pamte i lako ih prepoznaju.

Osim nje u pričama o nestašnoj djevojčici glumio je i Pär Sundberg i to Pipina susjeda Tommyja. I njega je ta uloga lansirala među zvijezde, a dobio ju je posve slučajno.

"Plesao sam balet, volio sam biti na pozornici, pohađao baletnu školu i moja mama je pjevala operu. Tada su došli agenti pogledati moju grupu jer su tražili dječaka koji će glumiti Tommyja u filmu, i onda je moja mama rekla da je to upravo za mene i da bih mogao dobiti ulogu", rekao je Pär prije u jednom intervjuu za IN Magazin.

Tom je prilikom otkrio i da su tada kao filmska ekipa proputovali cijelu Europu te da su posjetili i Hrvatsku za koju ga vežu posebna sjećanja.

"Kada smo snimali film "Pipi na južnim morima", to je bilo predivno iskustvo, tada smo bili i u Dubrovniku. Predivni ljudi i predivna klima, snimali smo scene za film. U pauzama za ručak jeli smo "ševapčići", ali i kako se kaže "pljeskalica". I sad svaki put kada jedem ta jela sjetim se tih divnih uspomena", otkrio nam je Pär koji se povukao iz svijeta kinematografije.

U ulozi Pipine susjede Annike gledali smo Mariju Persson koja nije nastavila glumačku karijeru, danas ima 63 godine i također živi u Stockholmu.

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Holivudska slatkica iz omiljene serije objavila potresnu vijest: ''Imam rak, sretna sam što sam prihvatila poziv za pregled...''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ben Affleck nikad sretniji bio na večeri s bivšom suprugom i djecom, izgleda kao da se riješio velikog tereta!

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate li se poručnice Debbie iz ''Policijske akademije''? Od njene uloge prošlo je 40 godina, a iz javnosti se povukla

Pogledaji ovo Nekad i sad Prepoznajete li djevojčicu s fotografije? Danas njeno ime svi znaju, a zaslužna je za raskol jedne od najpoznatijih obitelji

Pogledaji ovo Celebrity Uz ovaj tužan film nema tko nije zaplakao, a čovjek o kojem je snimljen danas tuži svoje skrbnike, evo i zašto

Pogledaji ovo Celebrity Nives Ivanišević objavila je tužne vijesti, poznate prijateljice tješe ju u komentarima: ''Zagrlila bih te jako jer riječi nemam...''

Pogledaji ovo Celebrity Seks-bomba 90-ih pokazala je svoju raskoš i u 59. godini, kosu je razbarušila, a minijaturnim badićem istaknula vitku liniju!