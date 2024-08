Holivduska glumica stigla je u Sarajevo, unatoč strogoj organizaciji nije uspjela pobjeći fotografima

Glumica Meg Ryan sinoć je stigla u Sarajevo, danas je pred njom dan pun obaveza.

Holivudska glumica Meg Ryan sinoć predvečer stigla je u Sarajevo.

Unatoč strogoj organizaciji i zaštiti zvijezde, fotografi su je uspjeli uhvatiti dok je ulazila u hotel, a njene fotografije pogledajte u galeriji.

62-godišnja američka glumica večeras će prisustvovati Sarajevo Film Festivalu, gdje će joj biti uručena počasna nagrada Srce Sarajeva za doprinos filmskoj umjetnosti, piše Klix.ba.

Osim toga, danas će u Bosanskom kulturnom centru održati i masterclass, koji će moderirati redatelj Danis Tanović. Masterclass će biti prilika za uvid u ključne aspekte karijere Meg Ryan i njen novi film ''What Happens Later'', koji će biti prikazan na festivalu.

Tu romantičnu komediju Ryan je režirala, napisala scenarij i u njoj glumi zajedno s Davidom Duchovnyjem. To je njeno drugo redateljsko djelo nakon nezavisnog filma Ithaca iz 2015. godine.

"Meg Ryan osvojila je naša srca na prvi pogled. Ne samo da nas je sve očarala svojim nezaboravnim izvedbama već je dokazala i svoju vještinu iza kamere kao redateljica i scenaristica. Čast nam je dodijeliti joj Srce Sarajeva", kazao je tim povodom Jovan Marjanović, direktor Sarajevo Film Festivala.

