Nekad je bila seksi plavuša i krasila naslovnice časopisa, a onda je naglo posrnula nakon razvoda i danas šokira prizorima s ulica, ovo je tužno za vidjeti!

Bivša manekenka i fitness-model Loni Willison danas šokira prizorima na ulici, a prije samo nekoliko godina bila je jedno od najljepših lica Hollywooda.

Loni Willison svojim prizorima po ulicama Los Angelesa sve ostavlja u šoku, a paparazzi su sada uhvatili nove fotografije ove bivše manekenke i fitness modela koja je svoj život u potpunosti upropastila.

Willison je viđena kako po ulici LA-a gura kolica puna plastičnih boca i smeća prekrivenih krpama, a jedan od stanovnika joj je darovao svoju vreću punu boca.

Bivša glamurozna manekenka za kupaće kostime posljednjih sedam godina živi u kampovima za beskućnike u Kaliforniji, a do 2014. godine živjela je savršen život. Loni je javnosti najpoznatija po ulozi Kire Michaels u seriji "Expose", a bila je u braku s glumcem "Spasilačke službe" Jeremyjem Jacksonom, no njihova je burna veza završila 2014. godine nakon što ju je on navodno pokušao zadaviti tijekom pijane tučnjave.

Od njihova razlaza Loni se borila s ovisnošću i imala je problema s mentalnim zdravljem, a danas se može vidjeti kako luta ulicama, gura pretrpana kolica za kupovinu i prekapa po kontejnerima kako bi pronašla nešto za jelo.

Prije samo osam godina živjela je svoj holivudski san, bavila se modelingom i pojavljivala se na crvenim tepisima na blještavim događanjima zajedno s Jeremyjem, za kojeg se udala 2012. godine. No nakon što je postala ovisna o drogama, sustigla su je teška vremena. Na ulici je prvi put snimljena u listopadu 2020., a beskućnica je otprilike od 2016. godine.

Inzistirala je na tvrdnji da može živjeti sama i da ima sve što joj treba.

''Nemam mobitel. Imam hranu i imam gdje prespavati. Novac dobijem tu i tamo, a hrane ima u kantama i u blizini trgovina. Ovdje ima puno toga", rekla je tada i rastužila mnoge.

''Na ulici opstaju samo najjači. Godinu dana se nisam tuširala jer smrad odbija seksualne predatore. Stalno me pljačkaju i oduzimaju mi stvari'', rekla je u jednom intervjuu.

Loni, koja je nekoć krasila naslovnice časopisa, danas nedostaju zubi, a kosa joj je kratko i neuredno ošišana.

Svoju priču o tome kako je posrnula podijelila je u jednom intervjuu za Daily Mail.

Novinari su je tada uspjeli locirati naprometnoj aveniji Melrose u zapadnom Hollywoodu, gdje se ponovno susrela s prijateljicom i bivšom manekenkom Kristin Rossetti. Tada je otkrila da je njezin nesretni put do beskućništva započeo 2016. godine kada je izgubila posao asistentice u centru za estetsku kirurgiju u Los Angelesu. Zatim je tvrdila da je kratko radila za trgovca nekretninama koji joj je odbio platiti, što je samo doprinijelo njezinu financijskom, mentalnom i emocionalnom nemiru. Budući da nije mogla platiti račune i zadržati posao, Loni je na kraju izbačena iz svog stana u West Hollywoodu i prisiljena je živjeti na ulici.

