Zbog bucmastog je izgleda bio meta ruganja, a sada ga nakon drastičnog gubitka kilograma malo tko prepoznaje: "Govorili su mi da sam debeo i odvratan"

Jonah Hill pokazao drastičnu transformaciju imidža i to nakon što je izgubio značajan broj kilograma.

Holivudski glumac Jonah Hill ovih je dana snimljen u neprepoznatljivom izdanju nakon drastičnog gubitka kilograma i transformacije kroz koju je prošao.

Zvijezda "Vuka s Wall Streeta" viđena je u izlasku s prijateljima u Los Angelesu, no rijetki su ga uspjeli prepoznati. 39-godišnji Jonah ošišan je na skroz kratku frizuru, nosi naočale za vid i mršaviji je no ikad prije.

O svojim borbama i nesigurnostima vezanima za izgled Jonah je otvoreno progovorio u nekoliko navrata, a onda krenuo u borbu s viškom kilograma, a priznao je i da su njegovo samopouzdanje utjecale žestoke kritike koje je dobivao.

"Postao sam slavan u svojim kasnim tinejdžerskim godinama, a zatim proveo većinu života slušajući ljude kako govore da sam debeo, odvratan i neprivlačan. I tek sam kasnije shvatio koliko je to utjecalo na mene", izjavio je jednom prilikom u showu slavne voditeljice Ellen DeGeneres.

Jonah je nedavno dobio dijete s Olivijom Millar, suvlasnicom internetske trgovine starinskih proizvoda pod nazivom Chasseresse, a par je prvi put viđen zajedno u kolovozu 2022. No sretna je vijest ostala u sjeni ozbljnih optužbi njegove bivše djevojke Sarah Brady koja je javno izjavila da ju je emocionalno zlostavljao tijekom njihove veze te uznemirila svoje pratitelje Instagram pričama.

Sarah je podijelila niz snimki zaslona koje pokazuju poruke u razgovoru između nje i glumca. Na tim snimkama vidi se kako Jonah nagovara da se ne fotografira u kupaćim kostimima. Glumac joj je u jednoj poruci naveo ultimatume kojih se ona mora držati ukoliko želi biti s njim.

''Jasno i jednostavno. Bezgranično neprikladno prijateljstvo s muškarcima; objavljuj slike sebe u kupaćem kostimu; objavljuj seksualne slike. Muškarci budite prijatelji sa ženama koje su nestabilne. Ja nisam pravi partner za tebe, Sarah. Ako te te stvari dovedu do sreće, podržavam to i neće biti ljutnje. Ovo su moje granice za romantično partnerstvo'', napisao je.

Ali, priča se, čini se, brzo okrenula pa je Hill onda želio vidjeti njene fotografije u bikiniju.

Naime, ona je njega navodno uvjeravala da je uklonila tri objave, osim svog najboljeg videa surfanja i pitala ga bi li se osjećao bolje da je naslovni okvir drugačiji.

Hill joj je navodno odgovorio: "Da, onaj okvir koji je tvoja guza u tangama. A što se tiče ostalih slika, je li u kupaćem kostimu surfaš ili ne... Uh, s****o sam. Ima na tone fotki kojima se upravo vraćam."

Nakon što mu je rekla da je izbrisala sve objave, glumac je navodno rekao da je to bio dobar početak, no da navodno nije dobio što je želio.

Sarah, koja je inače surferica, iznad snimke zaslona je napisala: “Ovo je upozorenje svim djevojkama. Ako vaš partner ovako razgovara s vama, napravite izlazni plan. Volim vas sve! Nazovi me ako ti treba uho.”

''I ja se borim s mentalnim zdravljem, ali ga ne koristim za kontrolu drugih, kao što je to on učinio meni. Bila je to godina ozdravljenja i rasta uz pomoć voljenih osoba i liječnika kako bih se vratila živjeti svoj život bez krivnje, srama i samoosuđivanja za tako male stvari kao što je surfanje u kupaćem kostimu, umjesto u konzervativnijem ronilačkom odijelu. I sigurna sam da je ispred mene još mnogo ozdravljenja od ovog zlostavljanja'', dodala je na kraju.