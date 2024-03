Legendarni šarmer nikad se nije potpuno oporavio od tragedije koja ga je zadesila, a godine tuge vidljivo su na njemu ostavile traga

Glumac Liam Neeson viđen je dan uoči godišnjice velike tragedije koja je zadesila njegovu suprugu 2009. godine, godine samoće na njemu su ostavile traga.

Popularni glumac Liam Neeson rijetko se pojavljuje u javnosti, a fotografi su ga ovog puta uhvatili ispred jednog hotela u New Yorku.

U plavom odijelu i sa šilt-kapom na glavi, Liam je pozdravio okupljene te otišao u automobil, a svi su odmah primijetili koliko je glumac u posljednje vrijeme ostario.

Liam danas ima 71 godinu, a tijekom svog života ostvario je brojne zavidne uloge.

Ipak, na njegov izgled i pomalo tužan pogled jedan je događaj doživotno utjecao. Prije 15 godina, 18. ožujka, preminula je njegova supruga Natasha Richardson nakon strašne tragedije koja ju je zadesila.

Natasha je za vrijeme smrti imala samo 45 godina, a njen je život okončan nenadano. 2009. godine Natasha je sa starijim sinom Michaelom bila na tečaju za početnike skijanja u Quebecu. Nakon što je nezgodno pala, zadobila je traumatsku ozljedu mozga, koja se isprva nije činila ozbiljnom jer je i sama nakon nesreće svom suprugu rekla da se samo malo kotrljala u snijegu, no nažalost, ozljeda je bila kobna.

Liam je jednom otkrio da je Natasha pala na jednoj od početničkih staza i navodno odbila liječničku pomoć, pa su je samo otpratili u hotelsku sobu, odakle ga je nazvala jer je on u to vrijeme snimao u Torontu. Tri sata kasnije hitno su je prevezli u bolnicu i otkriveno je da je u mozgu nastao krvni ugrušak. Liam je tada otputovao k njoj, a liječnici su mu pokazali rendgenske snimke te proglasili moždanu smrt. Nije mu preostalo ništa drugo nego da se oprosti od nje na najtužniji mogući način.

"Dušo, nećeš se izvući ovoga. Udarila si glavom. Ne znam čuješ li me, ali to se dogodilo. Vraćamo te u New York, kamo će sva tvoja obitelj i prijatelji doći", bile su njegove posljednje riječi koje joj je uputio.

Natashina sina Michaela tužna vijest pogodila je kada je imao samo 13 godina. Osim njega, imaju i sina Daniela.

"Bilo je tako iznenada. Neočekivana i potpuno čudna nesreća, to vam stvarno zbuni um, vjerujete li u sudbinu ili ne. Bila je sjajna, sjajna majka. Želio bih da mogu s njom voditi samo razgovore za odrasle. Bio sam mamin sin dok sam odrastao i ona mi je stvarno bila najbolja prijateljica. Mislim, svi smo bili bliski u obitelji, ali Danny, moj mlađi brat, bio je tatin sin, a ja sam bio mamin sin", izjavio je jednom prilikom za The Times.

Liam i Natasha vjenčali su se 1994. godine, a on se i danas u intervjuima rado prisjeća supruge i s obožavateljima je podijelio lijepe trenutke koje je doživio s njom. Glumac je također priznao kako često odlazi supruzi na grob i razgovara s njom.

''Razgovaram s njom svaki dan na grobu koji je udaljen oko dva kilometra od kuće...'', podijelio je u razgovoru za The Inquirer.

Neeson je u intervjuu za 60 Minutes Overtime rekao da još ne shvaća da njegove supruge više nema, ali da se naučio nositi s tugom tijekom godina. Dodao je da se za smrt nitko ne može pripremiti te da je mislio kako će se moći boriti s ''udarcima'' i organizirati vrijeme za plakanje.

''Zna me pogoditi usred noći. Ili kad hodam. Smireno hodam i odjednom – bum. Iz prsa krene neopisivi osjećaj", izjavio je.

Za Liama je vrijeme nakon smrti bilo naročito teško, pogotovo zbog činjenice što je ostao sam s dva tinejdžera, ali rekao je kako mu je u njihovu odgoju i sjećanju na njihovu majku pomogla baka i Natashina majka Vanessa.

Od kad je ostao bez supruge, Liamov ljubavni život obavijen je velom tajne, a prije nekoliko godina kratko se šuškalo da je upoznao novu ženu, no do danas ništa nije potvrđeno.

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity S vladarice 90-ih i danas je teško skrenuti pogled kad se pojavi na plaži, i u 56. godini pozornost privlači izgledom i karizmom

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Nina Badrić s tugom se prisjetila jedne od najvažnijih osoba u svojem životu: "Sve je bilo lakše s tobom..."