Imali su najljepšu ljubavnu priču, a onda je sve prekinula bizarna nesreća i ozljeda koja je za nju bila kobna

Liam Neeson i Natasha Richardson bili su u braku 15 godina, sve dok ona nije izgubila život pri nesretnom padu na skijanju.

Liam Neeson i Natasha Richardson bili su jedan od omiljenih holivudskih parova i uživali su u velikoj ljubavi, sve dok tragična nesreća u kojoj je ona smrtno stradala nije sve prekinula.

Natasha je izgubila život 2009. u dobi od 45 godina nakon pada na tečaju za početnike skijanja u Quebecu koji je pohađala sa svojim najstarijim sinom Michaelom. Zadobila je traumatsku ozljedu mozga, koja se isprva nije činila ozbiljno jer je i sama nakon nesreće svom suprugu rekla da se malo kotrljala u snijegu, no nažalost ozljeda je bila kobna.

Danas 71-godišnj Liam ispričao je detalje posljednjih trenutaka sa suprugom tijekom iskrenog intervjua s Andersonom Cooperom. Glumac, koji je ostao samac od Natashine smrti, objasnio je da su tijekom 15 zajedničkih godina dogovorili da će, ako jedno od njih završi u vegetativnom stanju, isključiti aparate za održavanje na životu.

Liam je otkrio da je Natasha pala na jednoj od početničkih staza i navodno odbila liječničku pomoć, pa su je samo otpratili u hotelsku sobu, odakle ga je nazvala jer je on u to vrijeme snimao u Torontu. Tri sata kasnije hitno su je prevezli u bolnicu i otkriveno je da je u mozgu nastao krvni ugrušak.

Liam je tada otputovao k njoj, a liječnici su mu pokazali rendgenske snimke te proglasili moždanu smrt. Nije mu preostalo ništa drugo nego da se oprosti od nje na najtužniji mogući način.

"Dušo, nećeš se izvući ovoga. Udarila si glavom. Ne znam čuješ li me, ali to se dogodilo. Vraćamo te u New York, kamo će sva tvoja obitelj i prijatelji doći", bile su njegove posljednje riječi koje joj je uputio.

Natashina sina Michaela tužna vijest pogodila je kada je imao samo 13 godina.

"Bilo je tako iznenada. Neočekivana i potpuno čudna nesreća, to vam stvarno zbuni um, vjerujete li u sudbinu ili ne. Bila je sjajna, sjajna majka. Želio bih da mogu s njom voditi samo razgovore za odrasle. Bio sam mamin sin dok sam odrastao i ona mi je stvarno bila najbolja prijateljica. Mislim, svi smo bili bliski u obitelji, ali Danny, moj mlađi brat, bio je tatin sin, a ja sam bio mamin sin", izjavio je jednom prilikom za The Times.

U trenutku njezine smrti Natashina obitelj objavila je priopćenje u kojem je izrazila svoj šok i shrvanost zbog te vijesti.

"Liam Neeson, njegovi sinovi i cijela obitelj šokirani su i shrvani tragičnom smrću njihove voljene Natashe. Veoma smo zahvalni na podršci, ljubavi i molitvama svih i molimo za privatnost tijekom ovih teških vremena", poručili su tada u službenoj izjavi.

Liam i Natasha vjenčali su se 1994. godine, a on se i danas u intervjuima rado prisjeća supruge i s obožavateljima je podijelio lijepe trenutke koje je doživio s njom. Glumac je također priznao kako često odlazi supruzi na grob i razgovara s njom.

''Razgovaram s njom svaki dan na grobu koji je udaljen oko dva kilometra od kuće...'', podijelio je u razgovoru za The Inquirer.

Neeson je u intervjuu za 60 Minutes Overtime rekao da još ne shvaća da njegove supruge više nema, ali da se naučio nositi s tugom tijekom godina. Dodao je da se za smrt nitko ne može pripremiti te da je mislio kako će se moći boriti s ''udarcima'' i organizirati vrijeme za plakanje.

''Zna me pogoditi usred noći. Ili kad hodam. Smireno hodam i odjednom – bum. Iz prsa krene neopisivi osjećaj", izjavio je.

Za Liama je vrijeme nakon smrti bilo naročito teško, pogotovo zbog činjenice što je ostao sam s dva tinejdžera, ali kaže kako mu je u njihovu odgoju i sjećanju na njihovu majku pomogla baka i Natashina majka Vanessa. Žaljenje i bol neizbježni su, ali baš kao što je Neeson rekao, nisu beskrajni, samo naučite živjeti s tim.

2020. godine Liam je sa sinom Michaelom snimio film ''Made in Italy,'' u kojem je radnja vrlo slična njihovu stvarnom životu – žaljenju sina i supruga za majkom i suprugom. Obojica su tu ulogu shvatila vrlo emotivno i ozbiljno, ali nije im bilo teško snimati i obojica su to opisala kao pozitivno iskustvo na kojem su se još više upoznali i naučili nositi s boli.

Prošle se godine počelo šuškati kako Liam ima novu ljubav nakon što je s tajanstvenom ženom viđen na plaži u Melbourneu, ali to nije potvrdio niti se oglasio o tome.

