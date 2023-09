Korana Gvozdić prisjetila se važne svečane večeri prije 23 godine i pokazala kako je izgledala: ''Na pragu punoljetnosti...''

Korana Gvozdić podijelila je fotografije sa svoje maturalne večeri koja je bila prije 23 godine, a one su čisti dokaz da se naša bivša manekenka ni trunke nije postarala.

Naša manekenka Korana Gvozdić podijelila je dvije nove fotografije na svojim Instagram pričama i svoje pratitelje ostavila bez teksta.

Naime, Korana je pokazala kako je izgledala na svoju maturalnu večer koja je bila prije daleke 23 godine. Nosila je bijelu usku haljinu koja je imala tanke vrpce iznad dekoltea do vrata, a uz to je uskladila i šljokičaste naušnice i ukras u kosi. No, ono što je svima zapelo za oko bilo je njeno lice koje se gotovo ništa nije promijenilo sve do danas.

Korani godine kao da idu unatrag, a osim što je sve do danas zadržala mladolik izgled, zadržala je i vitku manekensku figuru.

''Maturalna večer i jedna jako ozbiljna dama na pragu punoljetnosti!'' napisala je na prvoj fotografiji, a na drugoj dodala: ''Uglavnom nisam bila ozbiljna jer se s osmijehom bolje snalazim'' i pojasnila da je ovo fotografirano prije 23 godine.

Gvozdić je jedna od najljepših Hrvatica, a svoje pratitelje redovno ostavlja bez daha svojim izgledom. A ono što svi vole popratiti je i njezin obiteljski život koji dijeli s komičarom Ivanom Šarićem i sinčićem Oliverom.

Oliver je na svijet stigao prije termina poroda, a Korana je o teškom periodu koji su doživjeli govorila na svojem Instagramu. On se rodio 2021. godine, a Korana i Ivan u sretnoj su vezi od 2012. godine.

