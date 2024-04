Kolinda Grabar-Kitarović slavi 56. rođendan, prisjetite se kako je izgledala u počecima svoje političke karijere.

Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović danas slavi 56. rođendan.

Tim povodom u našoj galeriji pogledajte koliko se s godinama mijenjala i kako je izgledala u počecima svoje političke karijere kada nije ni znala da će jednog dana biti i na najpoznatijoj poziciji u hrvatskoj politici.

Kolinda je tijekom godina više puta mijenjala svoj imidž, a osim raznih frizura koje je nosila, borila se i s održavanjem kilaže, no posljednjih nekoliko godina svoju je liniju stesala do savršenstva te se njome često pohvali i na društvenim mrežama.

Rođena je 29. travnja 1968. u Rijeci, a prije nego što je 11. siječnja 2015. izabrana za predsjednicu RH u drugom krugu predsjedničkih izbora, obnašala je funkciju ministrice vanjskih poslova i europskih integracija RH te veleposlanice RH u SAD-u.

Drugi predsjednički mandat pokušala je osvojiti na novim izborima 2019./2020. kada je uz kandidata Zorana Milanovića osvojila najviše glasova, no u drugom je krugu izgubila.

Nakon poraza na izborima Kolinda Grabar-Kitarović u ožujku 2019. izabrana je za predsjednicu Vijeća žena svjetskih lidera (Council of World Women Leaders), dok je 2020. postala članicom Međunarodnog olimpijskog odbora, i to kao četvrta osoba i prva žena iz Hrvatske od njihova osnutka do danas.

Svima je dobro poznato i da je u sretnom braku sa suprugom Jakovom Kitarovićem od 1996. godine, a zajedno imaju i dvoje djece, kćer Katarinu i sina Luku.

