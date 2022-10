Jednu od najseksi Hrvatica nije lako prepoznati na fotkama s početka karijere, jedna razlika odmah upada u oči!

Pojavile su se fotografije Žanamari Perčić iz 2006. godine kada je izgledala dosta drugačije nego danas.

Pjevačica Žanamari Perčić (40) danas slovi kao jedna od najseksi Hrvatica, a na domaćoj glazbenoj sceni prisutna je već 18 godina.

Pjevačku karijeru započela je pobjedom u showu "Hrvatski idol" Nove TV 2004., a godinu dana kasnije izdala je svoj prvi album koji je nazvala po sebi.

Sada su isplivale njezine fotografije iz 2006. godine, dok se još prezivala Lalić, a tada je nastupila na humanitarnom koncertu za Sigurnu adresu u Dvorani mladosti na Trsatu u Rijeci.

Žanamari je u to vrijeme bila plavuša, što su mnogi do danas zaboravili jer već godinama je znamo kao brinetu, no već je tada njegovala seksepilan stil odijevanja i nastupila je u vrućim hlačicama i mrežastim čarapama.

I na samim počecima karijere Žanamari je bila u sjajnoj formi, no zadnjih godina je svoje tijelo isklesala do savršenstva i njime se često voli pohvaliti na društvenim mrežama.

Četiri godine nakon što je izašao njezin prvi album, Žanamari je osnovala bend J'Animals, u kojem je basist bio njezin današnji suprug Mario Perčić. Ubrzo su započeli vezu, a vjenčali su se 2014. godine i zajedno dobili kćerkicu Gabrijelu.

Kako je Žanamari izgledala na počecima svoje karijere i koliko se od tada promijenila, pogledajte u našoj galeriji.

