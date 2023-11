Pogledajte kako je lijepa kći Mije Begović izgledala 2009. godine, puno toga se na njoj promijenilo, ali jedno je ipak zadržala

Maja Lena Lopatny je 2000-ih bila često viđeno lice na javnim događanjima i zabavama, no danas se u javnosti ne pojavljuje više često i živi drugačije.

Kći naše kazališne, filmske i televizijske glumice Mije Begović, Maja Lena Lopatny, danas je uspješna poslovna žena i radi u marketinškom odjelu jednog odmarališta na Korčuli, a otkako se odselila iz Zagreba, više se ne pojavljuje u javnosti tako često kao prije.

No to nije bilo uvijek tako i Maja je bila često viđeno lice na brojnim javnim događanjima i zabavama, voljela je popratiti modu, a u što se možemo i uvjeriti na fotogafijama iz davne 2009. godine s Dreft Fasion Weeka. Tada je imala drugačiji stil nego danas, više mladenački i opušteniji, voljela je jači make up, no zaštitni znak joj je i tada bila duga plava kosa.

Maju Lenu često uspoređuju s njezinom majkom Mijom i pokojnom tetom, glumicom Enom Begović i daju joj komplimente na taj račun.

"Jedna od najljepših mladih žena u Hrvatskoj, ako ne i najljepša", "Maja iz raja", "Bože dragi kako si lijepa kao tvoja teta Ena", pisali su joj pratitelji.

Prošla godina bila je posebno teška za Maju Lenu jer je ostala bez oca Ronalda Lopatnyja. Trofejni hrvatski vaterpolist je u svibnju 2022., u 78. godini života izgubio bitku s dugom i teškom bolesti, a Maja Lena je na očevoj komemoraciji u dvorani Vatroslav Lisinski u suzama održala oproštajni govor. Uz nju je bila i njezina majka Mia, koja je s Ronaldom bila u braku šest godina.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Seve se Zagrebom šetala u minjaku pa priznala da je ta odluka bila pogrešna: ''Vrijeme izdržaja: 2 minute, 14 sekundi''

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Jennifer Lopez i Ben Affleck uhvaćeni na neuobičajenom mjestu za njih, govore li ovi prizori pravu istinu o njima?