U 90-ima su ispisale povijest i svi su ih obožavali, a onda se dogodila stravična nesreća koja je slučajno bila i snimljena

Grupa TLC bila je jedna od najpopularnijih grupa tijekom 90-ih godina, no njihov životni san prekinula je pogibija jedne od članica Lise Lopes "Left Eye".

Američka ženska grupa TLC bila je jedna od najpopularnijih i najslušanijih tijekm 90-ih godina, djevojke su bile svjetske zvijezde, ali sve je stalo nakon stravične nesreće u kojoj je jedna od članica izgubila život.

TLC su činile danas 53-godišnja Rozonda Thomas "Chilli", 53-godišnja Tionne Watkins "T-Boz" i Lisa Lopes "Left Eye", a koja je život izgubila u prometnoj nesreći koja se dogodila u travnju 2002. godine kada je imala samo 30 godina. Ostale djevojke se nikada nisu oporavile od njezinog gubitka, a o čemu su otvoreno progovorile u više navrata.

Do nesreće ja došlo kada je Lisa vozila unajmljeni džip u Hondurasu, u kojem je s njom bilo još troje ljudi, kada je odlučila zaobići kamion koji je sporo vozio. Sve se dogodilo u trenutku kada je pokušala izbjeći automobil koji je dolazio u njezinu smjeru, a onda se nekoliko puta okrenuo na cesti, udario u dva stabla te na kraju završio u provaliji. Lisa i svi suvozači od siline udarca izletjeli su kroz prozore, no samo je ona zadobila ozljede opasne po život i preminula je na licu mjesta. Nesreća je inače bila zabilježena kamerom jer su u tom trenutku snimali dokumentarac, a bila je dostupna i na YouTubeu, s kojeg je na kraju uklonjena.

Na Lisin sprovod došlo je tisuće ljudi, a mnoge kolege odale su joj počast. Nakon smrti objavljene su njezine snimke na kojima je radila te posmrtno i album, a mnogi su tvrdili kako svijet još dugo neće vidjeti talent sličan onome kakav je ona imala.

"Osjetile smo najviše koliko nam nedostaje kada smo morale nastaviti raditi bez nje. Ali rane su s godinama zacijelile, iako nikad do kraja jer to je naša sestra i mi je volimo. Sjećanju na nju živi kroz nas i više na to ne gledamo s tugom", izjavila je Rozonda u jednom od intervjua koja i danas nastupa s T-Boz.

Djevojke su 1994. godine postigle nevjerojatan uspjeh sa svojim drugim albumom "CrazySexyCool", a u svoje sposobnosti nikada nisu sumnjale. U povijest su se upisale kao dotad najprodavanija ženska grupa, a njihov singl "Waterfalls" je na prvom mjestu Billboardove top-ljestvice proveo čak sedam tjedana.

Krajem 90-ih godina grupa se počela zbog sve više svađa raspadati, a Lisa je krenula u solo karijeru. Kolegice TLC-a često su je blatile u intervjuima te su govorile da je sebična i misli samo na svoj interes, no kasnije bi se predomislile jer su zaključile da u svakoj grupi mora doći do svađe i da to nije ništa čudno. Lisa je s grupom osvojila četiri nagrade Grammy, a upravo ona je bila kreatorica njihova sadržaja i scenskih nastupa. Kasnije je otvorila i vlastitu tvrtku za lov na talente te je htjela biti podrška mladima koji ulaze u svijet glazbe.

Što se privatnoga života tiče, Lisa nikada nije skrivala odakle dolazi. Često je pričala o svom teškom djetinjstvu te je govorila i o svojim problemima s alkoholom. Bila je u vezi s Andreom Risonom, a par je 1994. godine navršio na naslovnicama tabloida nakon što ju je Andre udario. U njihovoj svađi izbio je požar u kući u kojoj su živjeli, koja je na kraju do temelja izgorjela. Kasnije je pričala kako nije imala previše slobode jer ju je Andre napastovao psihički i fizički. Lisa je bila poznata po brojnim tetovažama kojima je ukrasila tijelo, a često se i samoozljeđivala te je po rukama imala ožiljke u obliku nekoliko riječi.

Ono što dodatno ledi krv u žilama je činjenica da je dva tjedna prije fatalne nesreće u kojoj je izgubila život, sudjelovala u nesreći u kojoj je poginuo 10-godišnji dječak. Do nesreće je došlo u Hondurasu, a automobil je vozila Lisina asistentica i pjevačica je platila troškove sprovoda te je pomogla financijski obitelji koliko god je mogla. Dječak se zvao Bayron Isaul Fuentes Lopez, a Lisa je danima pričala kako je uvjerena da je progoni duh dječaka te joj je bila nevjerojatna sličnost njihovih prezimena.

