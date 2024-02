S pjesmom "Laura non c'e" postigao je veliki uspjeh prije gotovo 30 godina, a evo kako izgleda danas!

Talijanski pjevač Nek nastupio je na ovogodišnjem Sanremo festivalu, gdje se prije 27 godina proslavio s pjesmom "Laura non c'e".

Filipo Neviani, poznatiji kao Nek, popularni je talijanski kantautor koji je ostvario međunarodni glazbeni uspjeh s pjesmom "Laura non c'e."

Prvi put ju je izveo 1997. godine na festivalu Sanremo, a iako nije pobijedio, pjesma je postala veliki hit diljem Europe i Latinske Amerike. Pjesma je dobila i verzije na engleskom i španjolskom jeziku, "Laura Is Away" i "Laura no está", a Nek je 2005. godine s francuskom pjevačicom Cerenom snimio i talijansko-francusku verziju pjesme.

Veliki uspjeh postigao je i album na kojem se pjesma nalazila "Lei, gli amici e tutto il resto", koji je ostvario milijunsku prodaju.

Nek se nakon toga na Sanremo vratio 2015. godine, kada je s pjesmom "Fatti avanti amore" završio na drugom mjestu.

A na popularnom talijanskom festivalu nastupio je i ove godine u duetu s Francescom Rengom, s kojim je 9. veljače izdao i zajednički album s 12 pjesama, među kojima je i "Pazzo di te" s kojom su se predstavili na Sanremu.

Nek i Renga natjecanje su završili na 25 mjestu, od sveukupno 30 izvođača, a pobjedu je odnijela Angelina Mango koja će s pjesmom "La noia" ove godine predstavljati Italiju na Eurosongu.

Inače, Nek je tijekom karijere izdao 13 studijskih albuma sa sveukupno 48 pjesama te je prodao više od 10 milijuna ploča, no nikada nije ponovio uspjeh kao s pjesmom "Laura non c'e".

Što se tiče njegova privatnog života, u braku je od 2006. godine, a sa suprugom Patriziom Vacondio je 2010. dobio kćer Beatrice Mariju.

Neku su danas 52 godine, a kako izgleda i koliko se promijenio otkako je izbacio svoj najveći hit, pogledajte u našoj galeriji.

