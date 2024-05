Šašavi Kramer iz "Seinfelda" pojavio se u javnosti prvi put nakon osam godina, danas živi povučeno, a evo kako izgleda!

Michael Richards iz serije "Jerry Seinfeld" pojavio se na premijeri filma "Unfrosted" u Hollywoodu i to u društvu dobrog kolege i prijatelja.

Američki glumci i zvijezde kultnog sitcoma Jerry Seinfield i Michael Richards ponovno su se našli zajedno na crvenom tepihu i to nakon što Michaela u javnosti nismo vidjeli čak posljednjih osam godina.

70-godišnji Jerry pozirao je sa 74-godišnjim Michaleom na premijeri svog dugometražnog redateljskog debija, Netflixovog filma "Unfrosted" u Hollywoodu. Bio je to rijedak izlazak za povučenog Michaela i njegovo prvo pojavljivanje na crvenom tepihu nakon dugo vremena.

U seriji koja je 90-ih rušila rekorde gledanosti Michael je utjelovio mnogima omiljenog Cosma Kramera, šašavog prvog susjeda Jerryja Seinfelda. Do danas se dosta promijenio od uloge koja ga je proslavila, a posljednjih ga godina nemamo baš često priliku vidjeti.

Glumac se povukao iz javnosti nakon rasističkog skandala koji je nastao zbog njegova stand-up nastupa 2016. godine, tijekom kojeg je nekoliko puta upotrijebio uvredljivu riječ za Afroamerikance. Za to se u međuvremenu ispričao, a o svemu je javno progovorio i u talk-showu Jerryja Seinfelda "Comedians in Cars Getting Coffee" 2021. godine.

"Slomilo me to. No naučio sam lekciju nakon što sam to izgovorio tijekom nastupa. Netko me omeo tu večer i rekao mi stvari koje su me povrijedile, a ja sam se na taj način otresao. Bilo je to sebično od mene i shvatio sam sve preosobno", priznao je Michael.

Tada je Jerryju, koji je morao nagovarati koautora "Seinfelda" Larryja Davida da Richards glumi Kramera, priznao i kako je već prije audicije bio siguran da će dobiti ulogu.

"Znao sam da ću dobiti tu ulogu. Znao sam to prvi put kada smo se sreli", objasnio je Jerryju, a tom je prilikom otkrio i da žali što je u to vrijeme preozbiljno shvaćao svoju ulogu i što se nije više zabavljao na setu.

"Kad se sada osvrnem na snimanje serije, mislim da sam trebao više uživati", kazao je Richards, na što mu je Seinfeld ogovorio: "Isto bih mogao i ja reći. No, to nam nije bio posao. Mi nismo trebali biti ti koji uživaju, već smo se trebali pobrinuti da gledatelji uživaju u onom što smo napravili."

Richards danas vrijeme najradije provodi u društvu supruge Beth Skipp i njihova sina Antonija. S Beth, koja je također glumica, u braku je od 2010. godine, a s bivšom suprugom Cathleen Lyons ima još i kćer Sophiiju.

